Ce scrie presa din Cluj despre varianta-surpriză pentru postul de premier. "Are linie directă cu Nicușor Dan". Cine este Alin Tișe

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Alin Tișe este președintele Consiliului Județean Cluj și, potrivit publicației clujenii.ro, ar putea fi o variantă-surpriză pentru noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan la funcția de prim-ministru.

Astă vară, Tișe s-a poziționat de partea membrilor PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea, desemnat la momentul respectiv de președinte să formeze noul guvern. El a contestat public conducerea PNL, asigurată de premierul demis, Ilie Bolojan.

Chiar dacă în acest moment nu sunt informații publice că președintele Nicușor Dan intenționează să îl propună premier pe Tișe, există un element care atrage atenția: relația directă dintre cei doi, notează publicația citată.

În iunie, Nicușor Dan și Alin Tișe au avut la Cluj o întâlnire discretă, care a durat aproximativ 40 de minute și care, potrivit informațiilor publicației citate, fusese solicitată chiar de șeful statului.

Întâlnire discretă între Nicușor Dan și Alin Tișe

Potrivit clujenii.ro, întâlnirea a avut loc în data de 25 iunie 2026, după ce guvernul propus de Adrian Veștea a picat la votul din Parlament. Nicușor Dan se afla la Cluj-Napoca înainte de o deplasare în Polonia, la Summitului Flancului Estic. În dimineața plecării, președintele s-a văzut cu Tișe la Hotel Victoria. Discuția a durat aproximativ 40 de minute, iar întâlnirea fusese stabilită la inițiativa șefului statului.

Tișe a confirmat ulterior întâlnirea, dar nu a dezvăluit conținutul discuției.

„Da. M-am văzut cu președintele. Nu vreau să comentez mai mult”, spus el. Și alte titluri din presa locală au relatat despre această discuție.

Tișe a încercat să-și facă platformă separată în cadrul PNL, în opozție la Bolojan

Un alt element interesant este poziționarea politică a lui Alin Tișe în propriul partid. În ultimele luni, președintele CJ Cluj a devenit unul dintre criticii vocali ai conducerii PNL. El și-a lansat în luna iulie propria Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul partidului.

Tișe a spus cu acea ocazie că nu se mai simte reprezentat de actuala conducere și a lansat public un apel către alți liberali, să se alăture proiectului său.

Președintele CJ Cluj are experiență administrativă. În plus, a fost parlamentar

Publicația clujenii.ro insistă și pe experiența administrativă a președintelui Consiliului Județean Cluj. Tișe a fost prefect al județului Cluj între 2005 și 2007, președinte al Consiliului Județean între 2008 și 2012, senator între 2012 și 2016 și a revenit la conducerea CJ în 2016. A câștigat apoi noi mandate în 2020 și 2024.

El conduce în prezent unul dintre cele mai dezvoltate județe ale țării și un aparat administrativ care gestionează infrastructură, spitale, aeroport, drumuri și proiecte europene. În 2025, Consiliul Județean Cluj a raportat 856,6 milioane de lei, adică peste 171,3 milioane de euro, bani atrași pentru 22 de proiecte europene aflate în diverse stadii de implementare.

Printre proiectele finalizate sau în derulare se numără noul Spital de Psihiatrie Pediatrică, achiziția a 68 de microbuze electrice pentru elevi, modernizarea unor drumuri județene și investiții în Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Recuperare.

Potrivit datelor furnizate de Consiliile Județene, Clujul se afla în august 2026 pe primul loc la nivel național la banii atrași pentru proiecte finanțate prin PNRR. E vorba de 603,75 milioane de euro pentru 1.119 proiecte.

Marele handicap al lui Tișe, potrivit clujenii.ro, este că acesta nu vine din politica centrală. Acest aparent handicap ar putea fi, în cele din urmă, un avantaj, conchide sursa citată.