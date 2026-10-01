Proteste violente ale elevilor în Franța: Profesori, stropiți cu benzină, la Marsilia. Liceenii cer mai multe resurse pentru educație

1 minut de citit Publicat la 13:10 01 Oct 2026 Modificat la 13:14 01 Oct 2026

Elevi se luptă cu forțele de ordine la Paris. Foto: Profimedia Images

Proteste violente ale liceenilor sunt în plină desfășurare în mai multe oraşe din Franța. Elevii protestează la Paris, Marsilia, Lille şi alte localităţi din întreaga țară și cer guvernului mai multe resurse pentru educație și condiții mai bune în școli, informează BMFTV.

Premierul francez Sébastien Lecornu a convocat joi după-amiază o celulă interministerială de criză.

Activitatea în școli e blocată, iar elevilor li s-au alăturat între timp și studenți care au început să blocheze și ei activitatea cursurilor universitare.

?? "Le feu est maîtrisé", affirme Olivier Chateau, adjoint à la maire de Nantes (PS), alors que le lycée Nelson Mandela a pris feu en marge des manifestations des lycéens. Il ajoute que "tout a été extrêmement bien géré" et qu'il "n'y a pas eu de blessés". #canal16 pic.twitter.com/HVBPVfPdDt — franceinfo (@franceinfo) October 1, 2026

La liceul „Victor Hugo” din Marsilia, „directorul, directorul adjunct și secretarul general al liceului au fost atacați și stropiți cu benzină", conform unui comunicat emis de autoritățile Regiunii Provence-Alpes-Côte.

În regiunea Pas-de-Calais, un director de liceu din orașul Auchel a fost rănit.

#ManifestationsLycéennes



Je condamne avec la plus grande fermeté les violences survenues ce matin aux abords des établissements du Pas-de-Calais, notamment la blessure du proviseur du lycée Degrugillier à Auchel. Je lui apporte tout mon soutien, ainsi qu’à l’ensemble de la… pic.twitter.com/fjmQUX4dc3 — Préfet Pas-de-Calais ???? (@Prefet62) October 1, 2026

De asemenea, la Nantes, un incendiu a izbucnit într-un liceu din oraș. Directorul adjunct a vorbit despre un act provocator „deliberat”. Focul s-a răspândit pe fațada clădirii și apoi a fost stins.

În cursul zilei de miercuri, 625 de persoane au fost arestate de poliție în timpul protestelor, a declarat ministrul de Interne Laurent Nuñez. În plus, 83 de polițiști și jandarmi au fost răniți.