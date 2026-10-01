Mașina solară care a traversat Australia, roboți și un atelier antidrog la volan. Ce poți vedea la Salonul Auto București 2026

Foto: Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

O mașină solară construită de studenți români, roboți pe care vizitatorii îi pot programa, demonstrații de tehnologie și o discuție despre ce se întâmplă atunci când drogurile și condusul se întâlnesc. Sunt câteva dintre activitățile pregătite între 6 și 11 octombrie la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României din cadrul Salonului Auto București & Accesorii.

Programul este construit în jurul tehnologiei și al modului în care aceasta poate schimba mobilitatea, dar nu se limitează la automobile. În fiecare zi, vizitatorii vor putea întâlni studenți, inventatori și echipe de robotică, vor putea participa la ateliere sau vedea de aproape proiecte dezvoltate în România.

Una dintre principalele atracții va fi SOLIS Hyperion, vehiculul solar proiectat și construit de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca. În 2025, Hyperion a participat la Bridgestone World Solar Challenge și a parcurs un traseu de peste 3.000 de kilometri prin Australia.

Marți, 6 octombrie, membrii echipei SOLIS vor fi la stand împreună cu mașina. Publicul va putea vedea vehiculul de aproape și va putea afla chiar de la cei care l-au construit cum se transformă un proiect universitar într-o mașină capabilă să traverseze un continent folosind energia solară.

Miercuri, 7 octombrie, Cătălin Țone, expert antidrog și fost șef al Serviciului Antidrog București, și Gabriela Maalouf, psiholog și expert în educație, vor susține atelierul „Conștient, nu dependent la volan”.

Discuția va porni de la riscurile consumului de substanțe și va ajunge la una dintre cele mai periculoase combinații: drogurile și conducerea unui autovehicul. Vor fi abordate presiunea anturajului, deciziile luate în situații de risc și consecințele pe care consumul le poate avea în trafic. Atelierul face parte din campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”.

Joi, standul devine laborator de robotică. Echipa Gamma by Sava, premiată în 2026 la FIRST Championship din Houston, îi va provoca pe vizitatori să construiască și să programeze roboți, să testeze kituri de robotică, să descopere designul 3D și să vadă cum sunt create jocurile interactive. Activitățile sunt gândite inclusiv pentru cei care nu au mai lucrat până acum cu asemenea tehnologii.

Vineri, 9 octombrie, va fi cunoscut și câștigătorul Bursei SAB 2026. Concursul național organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a ajuns la ediția a IX-a și are anul acesta tema „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”.

Competiția caută proiecte și prototipuri care propun soluții pentru transport mai eficient, mai sigur și mai puțin poluant. Proiectul desemnat câștigător va primi un premiu de 5.000 de euro.

Ultimele două zile sunt rezervate unui adevărat weekend de tehnologie. Quantum Robotics și TechnoZ vor veni cu demonstrații de robotică, iar Gamma by Sava va continua activitățile interactive. Vizitatorii vor putea vedea roboții în funcțiune, vor putea discuta cu membrii echipelor și vor putea experimenta direct o parte dintre tehnologiile pe care aceștia le dezvoltă.

Atelierele Gamma by Sava vor avea loc și în timpul săptămânii: pe 6, 8 și 9 octombrie de la ora 16:00, iar pe 7 octombrie de la ora 17:00. În weekend, activitățile vor continua pe parcursul întregii zile.

Standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României se află în Pavilionul B2 al Romexpo, iar programul se desfășoară pe toată perioada Salonului Auto București & Accesorii, între 6 și 11 octombrie 2026.





