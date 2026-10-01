„Epidemie” de femei omorâte de parteneri în România: Patru crime, în doar o săptămână. Numărul de femicide în 2026 a ajuns la 30

În ultimele săptămâni au apărut zilnic cazuri de femei abuzate sau ucise de parteneri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În doar șapte zile, patru femei din România au fost găsite moarte, iar în toate cele patru cazuri, principalii suspecți sunt partenerii sau soții lor. Crimele, care au avut loc în trei județe, readuc în atenție violența extremă din relațiile de cuplu și semnalele care pot preceda un femicid. Într-una dintre situații, ucigașul i-a mărturisit crima mamei sale, apoi s-a sinucis. Ultimele două cazuri au avut loc în aceeași zi, marți, în același județ.

22 septembrie – Vâlcea: Descoperire macabră într-un râu. Valentina Tănăsie, 28 de ani, a fost ucisă, iar trupul ei a fost găsit într-o valiză care plutea pe Olt. Principalul suspect este iubitul ei, care a fugit din țară după faptă. Procurorii au stabilit că moartea a survenit pe 21 septembrie.

Descoperire macabră într-un râu. Valentina Tănăsie, 28 de ani, a fost ucisă, iar trupul ei a fost găsit într-o valiză care plutea pe Olt. Principalul suspect este iubitul ei, care a fugit din țară după faptă. Procurorii au stabilit că moartea a survenit pe 21 septembrie. 27 septembrie – Vrancea: O tânără de 27 de ani a fost înjunghiată mortal de soțul ei, în fața copilului, în comuna Gugești, din cauza geloziei. Cazul a fost prezentat drept al 28-lea femicid din România în 2026.

O tânără de 27 de ani a fost înjunghiată mortal de soțul ei, în fața copilului, în comuna Gugești, din cauza geloziei. Cazul a fost prezentat drept al 28-lea femicid din România în 2026. 29 septembrie – Roman, Neamț: O femeie de 42 de ani a fost ucisă în casă de partener, care a înjunghiat-o și apoi s-a sinucis. Acesta plănuia să îl omoare și pe copilul victimei, în vârstă de 15 ani.

O femeie de 42 de ani a fost ucisă în casă de partener, care a înjunghiat-o și apoi s-a sinucis. Acesta plănuia să îl omoare și pe copilul victimei, în vârstă de 15 ani. 29 septembrie – Dumbrava Roșie, Neamț: o femeie de 57 de ani a fost ucisă de soțul ei, în vârstă de 58 de ani. Potrivit IPJ Neamț, femeia a fost înjunghiată în urma unui conflict, iar bărbatul a fost identificat și reținut a doua zi.

Tot în ultima săptămână, au existat mai multe cazuri de femei agresate de foști sau actuali parteneri sau soți care au ajuns în atenția publicului, inclusiv cel al Emei Uta, care a fost bătută de fostul iubit în parcarea unui mall din București.

Statul român nu monitorizează cazurile de femicid

Din informațiile apărute până acum în spațiul public, numărul de cazuri de femicid înregistrate în 2026 a ajuns acum la 30.

Însă România nu are, în prezent, o statistică oficială în timp real pentru cazurile de „femicid”, iar numărătorile de acest tip sunt realizate prin corelarea informațiilor din cazuri de omor și din presă/ONG-uri.

Astfel, numărul real poate fi mai mare.

În timp ce politicienii s-au certat pentru putere, despre femeile ucise s-a vorbit prea puțin

Săptămâna aceasta, scena politică românească a fost dominată de negocieri, acuzații și dispute în jurul formării unui nou guvern. Joi, Parlamentul a dat votul pentru cabinetul propus de Siegfried Mureșan, însă acesta nu a obținut cele 233 de voturi necesare pentru învestitură.

Votul a fost precedat și urmat de schimburi dure de replici între liderii partidelor, în timp ce criza politică a rămas în centrul atenției publice. Totul, într-un mediu politic dominat evident de bărbați.

În acest zgomot politic, cele patru femei ucise au ocupat mult mai puțin spațiu în discursul public. Este cu atât mai relevant cu cât violența împotriva femeilor nu este doar o problemă privată, ci una pe care statul susține că încearcă să o trateze prin politici publice, mecanisme de protecție și, din 2026, printr-un cadru legislativ dedicat inclusiv prevenirii femicidului.

Cel mai recent caz de femicid: Un bărbat din Neamț și-a înjunghiat mortal soția, apoi s-a dat nevinovat spunând că femeia s-a accidentat singură

Un bărbat de 58 de ani din Dumbrava Roșie, județul Neamț, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-ar fi înjunghiat soția în picior, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Femeia, în vârstă de 57 de ani, a suferit o leziune gravă, iar la scurt timp a murit din cauza șocului hemoragic. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi ascuns cuțitul și ar fi încercat să șteargă urmele, susținând inițial că soția sa s-ar fi autoaccidentat.

Comunicatul Poliției Bărbat reținut pentru 24 de ore, cercetări continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț La data de 29 septembrie a.c., ora 20:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, de 50 de ani, din Dumbrava Roșie, cu privire la faptul că o femeie, de 57 de ani, a decedat la domiciliu. La fața locului a fost prezent un echipaj medical care au constatat decesul femeii.



În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că, la data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 18.00, în timp ce soțul acesteia, în vârstă de 58 de ani, se afla la locuința sa, din Dumbrava Roșie, împreună cu soția sa, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, acesta și-ar fi înjunghiat soția cu un obiect tăietor-înțepător în piciorul stâng. Ca urmare a leziunii produse și a șocului hemoragic, la scurt timp a survenit decesul femeii. Bărbatul ar fi ascuns cuțitul și ar fi încercat să șteargă urmele comiterii faptei, declarând că soția acestuia s-a autoaccidentat. Ulterior, acesta ar fi plecat în municipiul Piatra-Neamț, la domiciliul fiicei sale. La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 14.10, bărbatul a fost depistat în municipiul Piatra-Neamț, fiind condus la sediul poliției pentru cercetări. În urma administrării probatoriului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Procurorul criminalist a dispus reținerea bărbatului, pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, în forma violenței în familie.

Ce este femicidul

În România, din aprilie 2026, există pentru prima dată o definiție legală a femicidului. Legea nr. 53/2026 definește femicidul drept uciderea intenționată a unei femei, precum și moartea unei femei survenită în urma unor loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ori a altor infracțiuni intenționate urmate de deces. Legea distinge între femicid intim, non-intim și indirect.

În cazul femicidului intim, legea include situațiile în care agresorul este membru de familie și exercită sau pretinde că are dreptul să exercite control și dominație asupra femeii, dar și cazurile în care violența urmărește împiedicarea exercitării drepturilor și libertăților acesteia.

Conceptul este important tocmai pentru că un astfel de omor poate fi ultima verigă a unui lanț de violențe.

România a introdus în 2026 o lege specială pentru femicid

Anul 2026 reprezintă un punct de cotitură pentru România. La 23 aprilie a fost promulgată Legea nr. 53/2026 pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă. Legea nu se limitează la definirea fenomenului, ci prevede și un mecanism național de colectare și analiză a datelor.

Un rol important îi revine Observatorului Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor (ORAPO) din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române. Acesta trebuie să analizeze cazurile de femicid și tentativele, să urmărească evoluția fenomenului și să publice anual un raport cu date despre victime, agresori, relația dintre aceștia, istoricul violenței, circumstanțele decesului și factorii relevanți.

Un alt obiectiv este elaborarea unui instrument de evaluare a riscului de femicid. Cercetătoarea Ecaterina Balica, coordonatoarea ORAPO, a explicat că una dintre provocările majore este ca polițiștii să poată identifica rapid factorii care indică un risc iminent și să existe proceduri clare pentru intervenție.

Femicidul poate fi precedat de abuz, control psihologic, amenințări sau exploatare

Una dintre ideile importante aduse în discuție în România în 2026 este cea de control coercitiv.

Academia Română descrie controlul coercitiv ca un ansamblu de comportamente care poate include violență fizică sau sexuală, intimidare, izolare, exploatare și control. Acesta poate continua chiar și după despărțirea fizică a cuplului, prin hărțuire, stalking, supraveghere, folosirea copiilor sau a unor terți și controlul victimei inclusiv prin rețelele sociale.

În cazul unui partener care exercită control coercitiv, însă, despărțirea poate reprezenta o perioadă de risc crescut.

Un studiu clasic asupra femicidului în relațiile abuzive a identificat separarea de un partener controlator printre factorii asociați cu un risc mai mare. Alte cercetări au arătat că urmărirea și amenințările, inclusiv amenințările legate de copii, sunt indicatori importanți ai riscului de omor sau tentativă de omor.

Prin urmare, nu emanciparea femeilor provoacă violența, ci faptul că o femeie care își exercită mai ferm dreptul de a părăsi o relație poate intra în conflict cu un agresor care consideră că are dreptul să o controleze.

De ce victimele nu spun întotdeauna ce li se întâmplă

Un alt element important este subraportarea.

Victimele pot evita să vorbească despre abuz din cauza fricii de represalii, a dependenței economice, a copiilor, a izolării sociale sau a rușinii. Uneori, victima poate fi făcută să creadă că ea este responsabilă pentru ceea ce i se întâmplă.

Aici apare fenomenul de victim blaming (n.r. blamarea victimei). Cercetări recente arată că modul în care sunt prezentate cazurile de omor în cuplu poate influența comentariile publicului, iar prezentarea care sugerează vinovăția victimei este asociată cu mai multe reacții de culpabilizare în mediul online.

De aceea, formulări de tipul „de ce nu a plecat?” pot rata tocmai problema centrală: într-o relație bazată pe control, plecarea poate fi dificilă și, în anumite cazuri, poate coincide cu o perioadă de risc ridicat.

Alcoolul și drogurile: factori de risc, nu explicații suficiente

Alcoolul apare frecvent în discuțiile despre violența domestică. Datele și literatura de specialitate arată că abuzul de alcool poate amplifica riscul și severitatea violenței, dar nu poate fi considerat explicația unică a acesteia.

Un barometru publicat de ANES notează explicit că literatura de specialitate nu permite explicarea violenței domestice prin atribuirea vinei consumului de alcool sau droguri, chiar dacă acestea pot contribui negativ.

O analiză științifică publicată în 2026, care a trecut în revistă peste 450 de articole, studii și rapoarte, a identificat consumul problematic de alcool și problemele de sănătate mintală drept zone importante pentru prevenirea violenței domestice, dar subliniază complexitatea relațiilor dintre acești factori și violență.

La fel trebuie tratat consumul de droguri: poate agrava anumite situații, dar nu transformă automat un consumator într-un agresor și nu explică singur femicidul.

Este femicidul „contagios”?

Există cercetări despre posibilul efect de contagiune socială sau „copycat” în cazul crimelor, inclusiv al femicidelor, dar dovezile nu permit să spunem că orice serie de crime împotriva femeilor este rezultatul unei contagiuni mediatice.

Un studiu privind femicidele din Spania a analizat exact ipoteza unui efect de tip copycat și a concluzionat că, pentru perioada studiată, nu a putut fi demonstrat un astfel de efect.

Pe de altă parte, literatura despre crime și mass-media discută posibilitatea ca expunerea repetată la anumite acte violente să creeze mecanisme de imitare în anumite condiții. În cazul femicidului, cercetătorii au analizat inclusiv felul în care relatarea crimei poate influența percepțiile și comportamentele publicului.

Rețelele sociale schimbă însă modul în care violența circulă

Aici există un fenomen mult mai ușor de documentat.

O crimă care înainte apărea într-un ziar sau într-un jurnal TV poate ajunge astăzi, în câteva minute, la milioane de oameni. Imaginile, comentariile, filmările, mesajele agresorului sau ale victimei și reacțiile publicului pot fi distribuite și redistribuite fără control editorial.

Cercetările despre violența partenerilor intimi și social media au arătat deja existența unei forme de „contagiune afectivă” online: poveștile victimelor pot circula viral, generând reacții colective, solidaritate, dar și valuri de comentarii și reacții negative.

În cazul femicidului, problema nu este doar posibilitatea imitării. Există și riscul ca rețelele sociale să amplifice victim blaming-ul, hărțuirea și justificarea agresorului. Studiile recente asupra comentariilor la știrile despre omorurile în cuplu au identificat tocmai acest fenomen.

Prin urmare, rețelele sociale pot funcționa în două direcții: pot ajuta victimele să vorbească și să găsească sprijin, dar pot și amplifica expunerea la conținut violent, hărțuirea și culpabilizarea victimelor.

Ce măsuri ia România în 2026 pentru a proteja fetele și femeile

Pe lângă noua lege a femicidului, statul are deja mai multe instrumente pentru situațiile de violență domestică.

În primele opt luni ale anului 2026, polițiștii au intervenit în peste 103.000 de situații de violență domestică. Au fost emise aproape 14.000 de ordine de protecție provizorii, iar monitorizarea electronică a fost utilizată în 5.334 de situații.

Sistemul de monitorizare electronică este operațional la nivel național din 1 octombrie 2024. El permite supravegherea persoanelor față de care au fost dispuse anumite măsuri și poate genera intervenția autorităților atunci când sunt încălcate restricțiile stabilite.

Există însă și o problemă de utilizare. În primele șapte luni ale anului monitorizarea electronică fusese folosită în aproximativ 20% dintre ordinele de protecție. În aceeași perioadă fuseseră sesizate peste 5.000 de încălcări ale ordinelor de protecție.

Un alt instrument este linia națională 0800 500 333, disponibilă gratuit, non-stop. În primele șase luni ale lui 2026, aceasta a primit 5.437 de apeluri, cu aproximativ 1.500 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Dintre apelurile din domeniul violenței domestice, 1.073 au fost făcute direct de victime și 334 de martori.

Ce spun specialiștii despre prevenție

Mesajul cercetătorilor și psihologilor care lucrează pe această temă este că prevenția nu poate începe în momentul crimei.

Ecaterina Balica, coordonatoarea ORAPO, subliniază că pentru o parte importantă dintre femicidele intime există factori de risc identificabili înaintea crimei. Tocmai de aceea, noua lege urmărește construirea unui instrument prin care aceste semnale să poată fi evaluate sistematic.

Printre semnalele care merită tratate cu seriozitate se află:

amenințările cu moartea sau cu rănirea;

violența fizică repetată;

controlul extrem asupra partenerei;

urmărirea și stalking-ul;

încălcarea ordinelor de protecție;

amenințările privind copiii;

accesul agresorului la arme;

escaladarea violenței după despărțire;

izolarea victimei;

controlul telefonului, banilor, deplasărilor și relațiilor sociale.

Unele dintre acestea sunt susținute de cercetări internaționale privind factorii de risc pentru femicid, iar altele sunt incluse explicit în abordarea românească a controlului coercitiv.

O mare parte din soluție stă în educarea copiilor, de la vârste fragede

Întrebarea este dacă prevenția poate începe abia atunci când o femeie ajunge să sune la poliție, să ceară un ordin de protecție sau să ajungă într-un adăpost.

O parte a răspunsului se află în educație. România are programe de prevenire a violenței în școli. Ministerul Educației derulează programul „Împreună prindem curaj”, iar școlile pot organiza activități de prevenire a violenței, dezvoltare socio-emoțională, combatere a bullyingului și a normelor sociale care favorizează violența.

Există, de asemenea, o strategie națională pentru prevenirea și combaterea violențeisexuale, care prevede măsuri adresate inclusiv băieților și bărbaților și propune educație adaptată vârstei privind prevenirea abuzurilor sexuale, inclusiv a celor comise online.

Problema este însă că aceste măsuri nu echivalează cu existența unui program național, continuu și obligatoriu, prezent în fiecare școală și liceu, care să-i învețe explicit pe băieți cum arată o relație sănătoasă, unde se termină gelozia și începe controlul, cum se respectă limitele unei fete sau ale unei femei și ce poate face un băiat atunci când vede că un prieten își agresează partenera.

Este o diferență importantă. Prevenirea violenței nu înseamnă doar să le spunem fetelor cum să recunoască un agresor și unde să ceară ajutor. Înseamnă și să-i învățăm pe băieți, încă din adolescență, că iubirea nu înseamnă posesie, că gelozia nu este o dovadă de dragoste, că un „nu” trebuie respectat, că despărțirea nueste o ofensă și că violența unui prieten nu este o problemă „de cuplu” în care ceilalți nu trebuie să se amestece.

În 2026, statul român a făcut totuși câțiva pași în această direcție. ANES a lansat în august campania națională „Red Flag or Not?”, care urmărește să-i ajute pe oameni, în special pe tineri, să recunoască semnele timpurii ale unei relații abuzive: controlul, gelozia, verificarea telefonului, izolarea de familie și prieteni, manipularea și încălcarea repetată a limitelor personale.

În școli există, de asemenea, mecanisme pentru raportarea și gestionarea violenței, inclusiv consiliere și activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale. Ministerul Educației recomandă inclusiv combaterea normelor sociale care favorizează violența.

Băieții și bărbații nu sunt doar spectatori ai fenomenului. Ei pot fi parte din prevenție

Dar prevenția are nevoie de continuitate și de un mesaj foarte clar: băieții și bărbații nu sunt doar spectatori ai fenomenului. Ei pot fi parte din prevenție.

Un adolescent care vede că un coleg își controlează iubita, îi verifică telefonul, o amenință sau o urmărește după despărțire trebuie să știe că acestea nu sunt simple„certuri între îndrăgostiți”. Sunt comportamente care pot indica o relație abuzivă. Iardacă situația devine periculoasă, soluția nu este confruntarea individuală cu agresorul, ci apelarea unui adult de încredere, a școlii, a poliției sau a serviciilor specializate.

Adevărata prevenție ar trebui însă să înceapă cu mult înaintea unui astfel de apel. În sala de clasă, în familie, în grupul de prieteni și în mediul online.

Pentru că atunci când o femeie este deja amenințată, urmărită sau lovită, societateaîncearcă să repare o situație care a devenit deja periculoasă. Educația poate interveni mult mai devreme: în momentul în care un băiat învață că o femeie nu îi aparține, că despărțirea trebuie acceptată, că limitele trebuie respectate și că, atunci când vede violență, a cere ajutor nu înseamnă să „își trădeze” prietenul, ci să prevină o tragedie.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24. În caz de pericol imediat, apelați 112.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]