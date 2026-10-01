Furtună pe piața financiară din România. Cursul euro interbancar a explodat. BNR anunță că rezerva a scăzut cu 4,8 miliarde de euro

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, joi, că rezervele valutare la finalul lunii septembrie au scăzut cu 4,8 miliarde de euro. În același timp, euro a sărit de 5,34 de lei pe piața interbancară, cu o zi înainte ca agenția S&P să anunțe verdictul privind ratingul nostru de țară: retrogradarea în „junk” sau păstrarea nivelului actual.

„La 30 septembrie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 60.060 milioane euro, față de 64.865 milioane euro la 31 august 2026.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

Intrări de 3.302 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele.

Ieşiri de 8.107 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 2.684 milioane euro); plăţi din contul Comisiei Europene și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12.280 milioane euro”, a transmis BNR.

Mai mult, și rezervele internaționale ale României au scăzut.

„Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2026 au fost de 72.340 milioane euro, faţă de 77.627 milioane euro la 31 august 2026.

Plăţile scadente în luna octombrie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 350 milioane euro”, mai spune BNR.

În același timp, euro a sărit de 5,34 de lei pe piața interbancară, cu o zi înainte ca agenția S&P să vină cu verdictul privind retrogradarea în „junk” sau păstrarea ratingului actual.

„Momentan discutăm despre piața interbancară. Rămâne de văzut mâine când va da cursul oficial, însă discutăm despre un avans destul de puternic pe interbancar, o creștere de 7 bani în câteva ore. Una dintre explicații ar putea fi că tot azi au venit datele privind rezervele valutare, care sunt în scădere. Avem o scădere de mai bine de 7% față de luna august, un minus de 4,8 miliarde de euro în mai puțin de o lună. Tot mâine trebuie să vină și verdictul din partea S&P: vom afla dacă ne păstrăm ratingul. Dacă ajungem la junk, nu vom mai fi recomandați investitorilor și va fi un efect de domino în economie”, a transmis Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

Agenția de rating S&P se află în aceste zile în România. Au fost purtate mai multe discuții cu premierul interimar și cu ministrul Finanțelor. Vineri, S&P va anunța ratingul de țară pentru România.

Agenţiile Fitch şi Moody’s au menţinut România în categoria recomandată investiţiilor, însă o retrogradare de către S&P ar putea plasa ţara în categoria „junk”, crescând costurile de finanţare şi reducând accesul la anumite categorii de investitori.