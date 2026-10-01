CNN: Apar primele date despre votul anticipat la alegerile americane din noiembrie. Democrații par să aibă avantajul până acum

Foto: Profimedia Images

Mai este încă o lună până la alegerile intermediare americane din acest an, însă peste 700.000 de americani au votat deja pe teritoriul a 30 de state, iar primele semne arantă un avantaj clar pentru democrați – o tendință care este vizibilă deja de la începutul verii prin sondaje și prin cota de popularitate prăbușită a lui Donald Trump și a republicanilor, scrie CNN, joi.

În mai multe state în care au loc alegeri cheie pentru Senatul SUA sau pentru poziția de guvernator, democrații reprezintă o pondere mult mai mare din numărul de votanți total care cer să voteze anticipat, iar cifrele din 2026 le depășesc pe cele din 2024 cu mult.

În Iowa, de exemplu, un stat „roșu” (care votează mai degrabă republicani), 67% dintre solicitările pentru vot anticipat sunt ale votanților înregistrați democrați, o creștere de la 54% în 2024.

În Pennsylvania, creșterea e de la 62% la 66%, în timp ce în Maine creștrea e de patru procente, de la 53 la 57.

Și în Carolina de Nord, un stat oscilant dar mai degrabă republican în ultimele cicluri electorale, numărul democraților care vor să participe la vot anticipat a crescut de la 36 de procente la 42.

E important de menționat și că, în toate aceste state cu excepția Iowa, cererile pentru buletine de vot prin corespondență erau, în același moment al ciclului electoral din 2022, mai favorabile democraților decât sunt acum.

Creșterea ponderii cererilor venite din partea democraților este în concordanță cu sondajele, rezultatele alegerilor speciale și participarea la alegerile preliminare, toate indicând că alegătorii democrați ar putea fi mai motivați să voteze în noiembrie.

Pe de altă parte, ar putea fi pur și simplu o dovadă în plus că alegătorii republicani continuă să prefere alte modalități de vot.

Există și o altă precizare importantă: faptul că o persoană a votat este, în general, informație publică, dar opțiunea exprimată pe buletinul de vot este secretă. Prin urmare, aceste date nu ne pot spune câte voturi a obținut un partid sau un candidat. Acest lucru va deveni cunoscut abia după ce statele vor începe să publice rezultatele, după închiderea urnelor, pe 3 noiembrie.

Datele privind votul anticipat surprind, de asemenea, doar o parte a electoratului: una care, de regulă, este mai în vârstă și mai puțin republicană decât ansamblul alegătorilor.

Alegătorii care votează anticipat sunt tot mai în vârstă

Tiparele de vot s-au schimbat în ultimii ani, pe măsură ce Statele Unite au ieșit din perioada pandemiei de coronavirus.

Pe măsură ce votul prin corespondență a scăzut față de nivelurile record din 2020, alegătorii de cel puțin 65 de ani au ajuns să reprezinte o pondere tot mai mare dintre cei care aleg această variantă: de la 27% dintre alegătorii prin corespondență în 2020, la 31% în 2022 și 37% în 2024, potrivit datelor CNN Exit Poll.

Acest lucru nu este surprinzător. Votul prin corespondență poate fi o variantă comodă pentru persoanele în vârstă care ar putea avea dificultăți în a ajunge la secțiile de votare. În multe state unde este necesar un motiv pentru a putea vota prin corespondență, simpla vârstă poate fi suficientă pentru a primi un buletin de vot prin poștă.

Există deja primele semne că această tendință continuă și anul acesta.

În aproape toate statele pentru care există date comparabile, alegătorii de cel puțin 65 de ani reprezintă anul acesta o pondere mai mare din totalul cererilor pentru buletine de vot decât în același moment din 2022 sau 2024.

Un avantaj important pentru democrați în Virginia

Poate cele mai încurajatoare semnale pentru democrați de până acum vin din Virginia, stat care a raportat de departe cel mai mare număr total de voturi dintre cele incluse în analiza CNN și care este singurul unde au fost raportate volume importante atât de voturi anticipate exprimate personal, cât și prin corespondență.

Deși alegătorii din Virginia nu se înregistrează în funcție de partid, există o legătură clară între felul în care a votat fiecare localitate în 2024 și ritmul actual al votului anticipat.

Orașele și comitatele în care fosta vicepreședintă Kamala Harris a câștigat în 2024 cu peste 20 de puncte procentuale au ajuns deja la 78% din nivelul de participare înregistrat în același moment al anului 2024, în timp ce localitățile în care președintele Donald Trump a câștigat cu 20 de puncte sunt la doar 61%.

Participarea pe criterii de partid, măsurată prin ponderea alegătorilor care din 2022 au participat doar la alegerile primare ale unuia dintre cele două partide, indică și ea un avantaj considerabil pentru democrați în perioada de vot anticipat, comparativ cu același moment din 2024.

Deși participarea de până acum indică un avantaj clar în ceea ce privește mobilizarea alegătorilor democrați, republicanii ar putea recupera diferența pe măsură ce se apropie ziua alegerilor. Perioada de vot este încă la început: în Virginia au fost exprimate peste 4,5 milioane de voturi în 2024 și peste 3,4 milioane în 2025.

Cursa pentru Senat din Virginia nu este considerată una competitivă anul acesta, iar alegătorii republicani ar putea fi mai motivați în scrutinurile mai strânse.

Cu toate acestea, și două curse competitive pentru Camera Reprezentanților sugerează o creștere a entuziasmului în rândul democraților.

Dintre voturile exprimate până acum în Districtul 1, participanții la alegerile primare democrate îi depășesc cu 15 puncte procentuale pe cei republicani, iar în Districtul 2 diferența este de 18 puncte.

Ambele districte sunt competitive și sunt reprezentate în prezent de republicani care se confruntă cu adversari puternici.

În același moment din 2024, distribuția pe partide era mult mai echilibrată în ambele districte. Alegătorii care participaseră la primarele republicane aveau un avantaj de aproximativ 3 puncte în Districtul 1, iar cei care participaseră la primarele democrate aveau un avans de 2 puncte în Districtul 2.

La nivelul întregului stat, participanții la primarele democrate îi depășesc pe cei republicani cu aproximativ 18 puncte, față de 8 puncte în același moment din 2024.

Datele privind votul anticipat au limitele lor

Datele privind voturile exprimate înainte de ziua alegerilor sunt utile, dar au și limite.

Datele privind votul anticipat sunt compilate de CNN, Associated Press și compania de analiză Catalist, care furnizează date, analize și alte servicii democraților, cercetătorilor și organizațiilor nonprofit de advocacy, inclusiv informații despre cine votează înainte de luna noiembrie.

Numărul voturilor exprimate până acum reprezintă doar o fracțiune infimă din cele aproximativ 57 de milioane de voturi exprimate înainte de ziua alegerilor în 2022 și o parte și mai mică din totalul de aproximativ 112 milioane de voturi exprimate în acel scrutin. Se așteaptă însă ca cifra să crească substanțial în următoarele săptămâni.

Datele disponibile până acum se referă în principal la voturile prin corespondență, deoarece foarte puține state au început deja votul anticipat în persoană la scară largă.

În ultimii ani, alegătorii care votează prin corespondență au înclinat mult mai clar spre democrați, în timp ce votul anticipat exprimat personal a fost împărțit mai echilibrat sau a favorizat republicanii.