Australia a plantat 24.500 de copaci pe o fostă pistă de avion. Acum, terenul defrișat redevine pădure și coridor pentru specii rare

3 minute de citit Publicat la 17:44 01 Oct 2026 Modificat la 17:44 01 Oct 2026

Pădurea tropicală Daintree și arborii plantați în locul fostei piste de la Cow Bay, în Australia. Sursa foto: Rainforest Rescue via Facebook

O fostă pistă de avion din pădurea tropicală Daintree este restaurată pentru a crea un habitat mai sigur și mai conectat pentru cazuarul sudic. La Cow Bay, până la 10 hectare de teren lipsit de vegetație se aflau cândva între două zone ale pădurii tropicale, întrerupând un important coridor pentru fauna sălbatică. Un proiect coordonat de Rainforest Rescue, cu sprijinul Foundation for Australia’s Most Endangered Species (FAME), s-a concentrat pe refacerea vechii piste prin plantarea a aproximativ 24.500 de copaci.

Potrivit informațiilor citate de Times of India, cazuarul sudic este inclus pe lista speciilor pe cale de dispariție în baza legislației australiene Environment Protection and Biodiversity Conservation Act și se confruntă cu amenințări precum fragmentarea habitatului, accidentele provocate de vehicule și atacurile câinilor.

Restaurarea are ca scop reconectarea habitatului din pădurea tropicală, sprijinind cazuarul și numeroase alte specii rare, pe cale de dispariție și endemice întâlnite în pădurea tropicală Daintree.

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Cum vor ajuta 24.500 de copaci la restaurarea unui coridor din pădurea tropicală Daintree

Proiectul se concentrează pe proprietatea fostei piste de avion din Cow Bay, unde o veche pistă a lăsat până la zece hectare de teren lipsit de vegetație între zone conectate ale pădurii tropicale. FAME descrie acest loc drept un coridor important pentru fauna sălbatică din pădurea tropicală Daintree, în zonele reîmpădurite fiind observate recent exemplare de cazuarul sudic.

Restaurarea porțiunii încă deschise urmărește să refacă continuitatea ecologică și să creeze un habitat continuu, sigur și sănătos. Pepiniera și echipele de gestionare a terenurilor ale Rainforest Rescue cultivă și plantează aproximativ 24.500 de copaci pe întregul amplasament. Plantarea este concepută pentru a reuni cele două zone ale pădurii tropicale și pentru a sprijini din nou cazuarul sudic, precum și numeroasele specii rare și pe cale de dispariție unice în Daintree.

De ce este important cazuarul sudic pentru pădurea tropicală

cazuarul sudic este descris drept o specie-cheie pentru pădurile tropicale din Australia și o specie indicator, a cărei stare reflectă sănătatea ecosistemului. Acesta joacă un rol important în dispersarea semințelor, contribuind la regenerarea pădurii și la menținerea biodiversității.

Specia este inclusă pe lista celor pe cale de dispariție în baza Environment Protection and Biodiversity Conservation Act. FAME enumeră printre amenințări pierderea habitatului cauzată de dezvoltare și fragmentare, precum și accidentele provocate de vehicule și atacurile câinilor domestici sau sălbăticiți. Speciile invazive, inclusiv porcii și anumite plante, pot degrada, de asemenea, sursele de hrană și zonele de cuibărit.

Cassowarii pot ajunge uneori și în așezări sau în zone agricole, ceea ce creează riscuri asociate conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică. Eforturile de conservare includ protejarea habitatului, reducerea coliziunilor cu vehiculele, controlul speciilor invazive și educarea publicului.

Ce specii pe cale de dispariție vor beneficia de habitatul forestier restaurat

Restaurarea vechii piste este destinată să ajute mai mult decât cassowary-ul sudic. FAME afirmă că proiectul va sprijini specii de faună aflate în pericol critic de dispariție, printre care Beautiful Nursery-frog, Armoured Mistfrog și Northern Tinker Frog.

Printre speciile de floră aflate în pericol critic de dispariție sunt enumerate Crepidomanes aphlebioides, feriga Hymenophyllum whitei, arbustul Thornton Peak Stink Bush și Bubbia whitean.

Pe lista altor beneficiari se află vulpea zburătoare cu ochelari (Pteropus conspicillatus), quollul nordic cu coada pătată (Dasyurus maculatus gracilis), fluierarul de est (Numenius madagascariensis), prundărașul siberian (Anarhynchus mongolus) și acvila roșie (Erythrotriorchis radiatus).

Proiectul include, de asemenea, specii de floră pe cale de dispariție, oposumi și planori endemici, faună endemică și păsări migratoare.

Cum va sprijini pădurea tropicală restaurată cursurile de apă și fauna sălbatică

Restaurarea aduce beneficii care depășesc protejarea habitatului pentru fauna sălbatică. Potrivit FAME, noile plantații vor contribui la filtrarea naturală a sedimentelor din cursurile de apă, îmbunătățind calitatea apei și reducând turbiditatea în zona Marii Bariere de Corali.

Proiectul urmărește, de asemenea, să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. Rainforest Rescue extinde coridoarele pentru fauna sălbatică și creează habitate sigure și conectate pentru animalele salvate și pentru cele reintroduse în natură pe diferite proprietăți.