De ce a explodat cursul euro interbancar cu o zi înaintea ratingului S&P: „Poate fi o ieșire de capital de teama retrogradării”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Economistul Adrian Negrescu a spus, joi, că prețul crescut al euro interbancar „poate fi o ieșire semnificativă de capital din România de teama retrogradării”. „Politicienii, în loc să vină cu soluții, sunt într-un alt univers”, a spus el, la Antena 3 CNN. Reacția vine după ce BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut la finalul lunii septembrie iar euro a crescut pe piața interbancară, chiar înainte ca agenția de rating S&P să anunțe verdictul pentru țara noastră: retrogradarea la „junk” sau menținerea ratingului actual.

„Mă tem că este calmul dinaintea furtunii, pentru că la estimările Moody's și Fitch nu am văzut astfel de mișcări semnificative. Sunt două explicații: ori s-au adunat speculatorii în România și mizează pe deprecierea monedei naționale, ori poate fi o ieșire semnificativă de capital din România de teama retrogradării.

Ar fi cel mai prost scenariu și de aceea ideea de a sta calmi în fața furtunii este fatidică pentru România. Ce ar trebui să facă politicienii? În primul rând, să dea asigurări. Nu mai e de ajuns să spună că ne păstrăm parcursul european, ci și să facă ceva în direcția asta.

Cred că toți, indiferent de culoare, ar trebui să dea garanții investitorilor că România își va respecta angajamentele privind deficitul bugetar și tot ce ne-am asumat, la plata datoriilor, pentru că suntem datori vânduți și investitorii se tem că nu le vom putea plăti”, a explicat el.

În plus, el a subliniat că suntem „în mijlocul furtunii” iar politicienii, în loc să vină cu soluții, „sunt într-un alt univers”.

„Mesajul lui Suciu de la BNR, era normal să meargă pe ideea că încercăm să stabilizăm situația de pe piață, dar nu e de ajuns. La precedenta cădere de guvern, BNR a trebuit să intervină urgent cu vreo 2 mldmiliarde de euro pentru a păstra cursul.

Da, banca are 60 miliarde de rezervă și are cu ce să apere cursul, dar dacă vedem mâine la cursul oficial un 5,35 euro, gândiți-vă ce înseamnă pentru viața noastră de zi cu zi: scumpiri în lanț, probleme semnificative pentru cei care au credite.

Suntem în mijlocul furtunii și politicienii, în loc să vină cu soluții, sunt într-un alt univers. Ei cred că povestindu-ne despre parcursul european al României pot calma investitorii, care văd în România un partener care ridică multe semne de întrebare în privința plății datoriilor.

80% este nivelul scăderii investițiilor străine directe în 2026. Efectele se văd deja la un nivel nemaivăzut în ultimii 15 ani. De la precedenta criză financiară nu am mai văzut așa ceva”, a subliniat Negrescu.

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, joi, că rezervele valutare la finalul lunii septembrie au scăzut cu 4,8 miliarde de euro. În același timp, euro a sărit de 5,34 de lei pe piața interbancară, cu o zi înainte ca agenția S&P să anunțe verdictul privind ratingul nostru de țară: retrogradarea în „junk” sau păstrarea nivelului actual.

Agenția de rating S&P se află în aceste zile în România. Au fost purtate mai multe discuții cu premierul interimar și cu ministrul Finanțelor. Vineri, S&P va anunța ratingul de țară pentru România.

Agenţiile Fitch şi Moody’s au menţinut România în categoria recomandată investiţiilor, însă o retrogradare de către S&P ar putea plasa ţara în categoria „junk”, crescând costurile de finanţare şi reducând accesul la anumite categorii de investitori.