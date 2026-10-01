Tensiuni tot mai mari între Rusia și NATO: Putin dă ordine pentru Kaliningrad. Patrușev: „Dacă vor încerca ceva, vor regreta”

Militari ruși și o rachetă balistică Iskander, în timpul unor manevre militare în regiunea Kaliningrad. Foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat să se ia măsuri pentru a se garanta securitatea Kaliningradului în faţa ameninţării ca NATO să blocheze această enclavă rusă de la Marea Baltică, a avertizat joi Nikolai Patruşev, consilier al Kremlinului.

"Am discutat despre securitatea regiunii Kaliningrad...Preşedintele a dat toate ordinele necesare instituţiilor abilitate, iar acestea se ocupă de problema respectivă cu mare atenţie", a afirmat Patruşev, fost şef al Serviciului Federal de Securitate (FSB), în prezent preşedinte al Colegiului naval al Rusiei, într-o întâlnire cu guvernatorul local, Aleksei Besprozvannîi, conform TASS, preluat de EFE și Agerpres.

Patruşev a spus că ţările NATO "nu îşi vor pune ameninţările în practică, acestea vor rămâne la nivel de vorbe". "Dacă vor încerca măcar să facă ceva, va urma o reacţie adecvată şi imediat; am spus acest lucru de mai multe ori (...) Dacă vor întreprinde orice fel de acţiune agresivă, vor regreta", a ameninţat el.

Cu o zi înainte, NATO confirmase că Moscova îi transmisese un mesaj prin care avertiza asupra utilizării forţei militare, inclusiv a armelor nucleare, în cazul în care ar fi ameninţat teritoriul rus, ceea ce a determinat Alianţa Nord-Atlantică să denunţe "utilizarea retoricii militare" de către Rusia.

"NATO este o alianţă defensivă şi niciuna dintre activităţile sau exerciţiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei", a declarat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Alianţei, Allison Hart.

Patrușev: NATO este un bloc extrem de agresiv

Ca răspuns la aceste declaraţii, Patruşev a afirmat că "de fapt (NATO) nu este deloc o alianţă defensivă, ci un bloc extrem de agresiv, care se comportă agresiv şi ale cărui declaraţii sunt agresive".

Miercuri, Ambasada Rusiei în Irlanda a avertizat că "NATO pregăteşte o blocadă aeriană şi maritimă a Kaliningradului", ceea ce guvernul lui Putin va încerca să împiedice cu toate mijloacele de care dispune.

Diplomaţii ruşi au declarat că aceasta este o "problemă de mare îngrijorare pentru Rusia. Elita politică europeană iresponsabilă şi mioapă joacă un joc periculos".

"Rusia va fi pregătită să-şi folosească întregul arsenal, inclusiv armele nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul în cazul în care ţările NATO vor încerca să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării", a adăugat misiunea diplomatică, care nu a exclus posibilitatea unor atacuri "preventive împotriva centrelor de decizie din ţările Alianţei într-o fază timpurie a conflictului".

Referitor la această problemă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Moscova ia act de declaraţiile care vin din capitalele europene despre planurile de blocare a Kaliningradului şi a subliniat că le consideră "destul de revoltătoare.

Peskov a afirmat că un răspuns nuclear la încercările de blocare a teritoriului rus este prevăzut în legislaţia rusă. "Este perfect logic ca diplomaţii noştri să încerce să le reamintească 'capetelor înfierbântate" din Europa directivele noastre în această privinţă", a declarat el.