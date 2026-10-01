Omagiu pentru eroii Transfăgărășanului: A fost inaugurat un monument pentru cei care au construit cel mai spectaculos drum din România

Monument pe Transfăgărășan. Foto: Captură Antena 3 CNN

O lucrare monumentală a fost inaugurată, joi, în zona alpină Capra de pe Transfăgărășan, în memoria zecilor de mii de militari și muncitori civili care au străpuns stâncile Făgărașului atunci cand au construit cel mai spectaculos drum din România. Dincolo de recunoștința pentru trecut, evenimentul din județul Argeș a deschis și o dezbatere despre viitor: autoritățile și specialiștii cer modernizarea urgentă a șoselei, astfel încât acest drum să poată rămâne deschis aproape tot timpul anului.

Ansamblul monumental este un omagiu adus celor peste 25.000 de soldați, ingineri și muncitori civili care au făcut posibilă această uriașă operă inginerească. La borna kilometrului 111, în inima munților Făgăraș, a fost dezvelită lucrarea dedicată sacrificiului și muncii titanice din anii '70.

Monumentul simbolizează relația profundă dintre om și natură, dar și unirea provinciilor istorice separate de crestele Carpaților.

„Lucrarea reprezintă întrepătrunderea dintre om și natură. Privind prin om, din față, vedem cerul. În jurul orei 3, razele soarelui intră prin om și omul se luminează datorită efectului de oglindă. În partea de jos avem harta României și cele două mâini care simbolizează apropierea dintre cele două regiuni: Transilvania și Țara Românească”, a spus Alexandru Adrian Ilfoveanu, sculptor.

Inaugurat în septembrie 1974, după mai bine de patru ani de eforturi în condiții montane extreme, Transfăgărășanul a rămas o realizare inginerească de referință.

„Suntem la un moment excepțional, pentru că acest moment vine să marcheze eroismul. Și cuvintele spun prea puțin despre cei care s-au jertfit, au muncit: constructori, ingineri, militari,, ca să reușească o asemenea performanță, un asemenea drum în patru ani de zile. De multe ori noi uităm”, a spus și președintele CJ Argeș, Ion Mînzînă.

Persoana care a iniţiat proiectul monumentului este Gheorghe Badea, cel care a dezvoltat turismul în zona Vidraru și este implicat activ în diverse proiecte civice și culturale.

„Acest traseu m-a făcut, cu ani mulți în urmă, bătând la picior Făgărașul, să-mi dau seama că el trebuie valorificat. Am căutat să dau un mesaj tinerei generații, politicienilor, guvernanților, să se aplece pentru punerea în valoare a acestei inestimabile valori. Să-l modernizăm cu copertine, parcări, încât să-l facem să circule 360 de zile din 365. Avem în Europa cazuri de drumuri la trei mii, la patru mii de metri, pe care se circulă tot timpul anului”, a explicat Badea, fondatorul Fundația Culturală Ilfoveanu-Badea.

Evenimentul a continuat cu o dezbatere despre viitorul zonei Făgăraș. Participanții au analizat soluțiile și investițiile necesare pentru modernizarea infrastructurii și transformarea șoselei alpine într-un traseu accesibil pe tot parcursul anului.