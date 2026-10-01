Centura Comarnic tocmai s-a deschis circulației: Cum arată noul drum ocolitor de 6 km de pe Valea Prahovei, după trei ani de lucrări

5 minute de citit Publicat la 15:39 01 Oct 2026 Modificat la 15:46 01 Oct 2026

Centura Comarnic. Sursa foto: Virgiliu-Daniel Nanu via Facebook

Centura Comarnic a fost deschisă circulației, joi, după aproape trei ani de lucrări. Noul drum ocolește orașul Comarnic pe partea de vest și are o lungime de aproape 6 kilometri, fiind construit pentru a prelua o parte din traficul de pe DN1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din zona Văii Prahovei.

Proiectul a costat 516 milioane de lei, din care 431 de milioane au costat lucrările de construcție și montaj, potrivit președintelui Consiliul Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu.

Varianta ocolitoare se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii și are câte o bandă de circulație pe sens. Potrivit proiectului prezentat de Consiliul Județean Prahova, drumul a fost proiectat pentru viteze de până la 90 km/h.

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Un drum de aproape 6 kilometri

Centura a fost concepută pentru a scoate o parte din traficul de tranzit din Comarnic și pentru a evita sectorul de DN1 care traversează orașul.

La momentul începerii lucrărilor, Consiliul Județean Prahova indica valori de trafic de aproximativ 35.000-40.000 de autovehicule pe zi pe sectorul DN1 din Comarnic, în perioadele aglomerate, cu viteze medii de circa 30 km/h. Autoritățile menționau atunci că în localitate existau mai multe puncte de gâtuire a traficului, iar cozile puteau ajunge la aproximativ 7-8 kilometri.

Noul traseu este paralel cu DN1 și se desprinde de drumul național prin cele două noduri cu sens giratoriu. Intersecțiile au fost dimensionate pentru preluarea traficului care va circula pe noua variantă ocolitoare și a fluxurilor locale.

Ce s-a construit efectiv

Deși centura are doar aproximativ 6 kilometri, proiectul a presupus realizarea mai multor lucrări de artă și intervenții asupra infrastructurii existente.

Proiectul include:

trei poduri noi;

dublarea podului existent peste râul Prahova de pe DJ101R;

un pasaj/viaduct peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov;

patru intersecții amenajate cu sensuri giratorii;

lucrări de consolidare și ziduri de sprijin;

lucrări pentru colectarea apelor pluviale;

lucrări de relocare a unor rețele de utilități;

elemente de siguranță rutieră, inclusiv parapete și indicatoare.

Una dintre cele mai importante structuri este viaductul peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. În aprilie 2026, Consiliul Județean Prahova anunța montarea celor două grinzi metalice principale, fiecare având 60 de metri lungime și o greutate de aproximativ 120 de tone.

Cum s-a lucrat la viaduct

Execuția viaductului a fost una dintre etapele tehnice importante ale proiectului. În martie 2025, autoritățile anunțau că structura viaductului avansa, fiind pregătită ultima deschidere de 60 de metri, în timp ce se lucra la armarea plăcii de suprabetonare pentru deschiderile deja executate.

În aceeași perioadă au fost realizate lucrări pentru zidurile de sprijin și au fost pregătite intervențiile la pasaj și la podul metalic.

În aprilie 2026 au fost montate cele două grinzi metalice de câte 60 de metri și 120 de tone, operațiune care a permis continuarea etapelor de execuție ale viaductului.

Au fost necesare și relocări de utilități

Construcția nu a însemnat doar realizarea carosabilului și a podurilor. Pe traseu au trebuit relocate rețele existente.

În martie 2025, Consiliul Județean Prahova anunța încheierea convenției cu Electrica pentru relocarea rețelelor electrice și pregătirea lucrărilor pentru mutarea unor rețele de telecomunicații.

Totodată, constructorul pregătea relocarea unei conducte de înaltă presiune aparținând Transgaz. Autoritățile prezentau această intervenție drept una dintre etapele necesare pentru continuarea lucrărilor fără blocaje.

În martie 2026, relocarea magistralei Transgaz era încă menționată printre lucrările care trebuiau coordonate cu execuția centurii.

Când au început lucrările

Contractul pentru proiectarea și execuția Centurii Comarnic a fost semnat la 22 mai 2023 de Consiliul Județean Prahova.

Contractul a fost câștigat de asocierea Frasinul SRL – Artehnis SRL, cu Frasinul în calitate de lider.

Lucrările au început efectiv la 6 noiembrie 2023. La momentul deschiderii șantierului, autoritățile vorbeau despre o durată de execuție de 21 de luni.

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021-2027, prin Ministerul Transporturilor și CNAIR, după ce Consiliul Județean Prahova a preluat implementarea investiției în baza parteneriatului cu CNAIR.

De ce a durat mai mult decât termenul inițial

Termenul contractual a ajuns în 2026 la luna iunie, însă finalizarea și deschiderea au fost împinse mai târziu.

În primăvara și vara acestui an, autoritățile au indicat mai multe lucrări care trebuiau finalizate înainte de deschiderea traficului: structuri, utilități, terasamente, elemente de siguranță, lucrări la poduri și verificările tehnice finale.

În iunie, Consiliul Județean Prahova preciza că se lucra la montarea parapetelor, finalizarea elementelor de siguranță rutieră și finisaje, precum și la intervențiile din zona zidului de sprijin și a podului metalic. Autoritățile urmăreau atunci finalizarea fizică în cursul lunii august.

În august, stratul de uzură era deja așternut pe întreg traseul. Mai erau în lucru sistemul de colectare a apelor pluviale de pe pasaj, rosturile de dilatare ale podurilor, parapetele, indicatoarele rutiere, protecția anticorozivă și amenajarea taluzurilor.

Următoarea etapă anunțată oficial era reprezentată de încercările și verificările suprastructurilor podurilor și viaductului, înaintea recepției.

Legătura cu podul de la Breaza

Deschiderea Centurii Comarnic a fost corelată de autorități cu lucrările la podul de pe DJ101R Breaza–Comarnic.

Consiliul Județean Prahova a considerat intervențiile la acest pod importante pentru funcționarea întregului sistem de trafic din zonă după deschiderea centurii.

În 2026 au fost executate lucrări care au inclus decopertarea asfaltului existent, hidroizolație nouă, refacerea trotuarului, borduri și două straturi de asfalt.

Centura va putea servi și viitoarei autostrăzi

Potrivit prezentării făcute de Consiliul Județean Prahova la începerea lucrărilor, Centura Comarnic a fost gândită și ca drum de descărcare pentru viitoarea autostradă din zona Valea Prahovei.

Astfel, investiția are un rol local imediat - scoaterea unei părți din traficul de tranzit din Comarnic - dar a fost concepută și în perspectiva dezvoltării infrastructurii rutiere majore din zonă.

Cronologia principalelor momente ale proiectului:

22 mai 2023 – este semnat contractul de proiectare și execuție;

– este semnat contractul de proiectare și execuție; 6 noiembrie 2023 – încep lucrările pe teren;

– încep lucrările pe teren; martie 2025 – sunt în desfășurare lucrări de relocare a utilităților, la sensul giratoriu și la viaduct;

– sunt în desfășurare lucrări de relocare a utilităților, la sensul giratoriu și la viaduct; martie 2026 – continuă lucrările la structuri, utilități și sensurile giratorii;

– continuă lucrările la structuri, utilități și sensurile giratorii; 1 aprilie 2026 – sunt montate cele două grinzi metalice de câte 60 de metri și 120 de tone ale viaductului;

– sunt montate cele două grinzi metalice de câte 60 de metri și 120 de tone ale viaductului; iunie 2026 – lucrările sunt în etapa finală, cu montarea parapetelor și finalizarea elementelor de siguranță;

– lucrările sunt în etapa finală, cu montarea parapetelor și finalizarea elementelor de siguranță; 20 august 2026 – stratul de uzură este finalizat pe întreg traseul, iar proiectul intră în etapa testelor și verificărilor;

– stratul de uzură este finalizat pe întreg traseul, iar proiectul intră în etapa testelor și verificărilor; 1 octombrie 2026 – Centura Comarnic este deschisă circulației.

Noul drum are aproape 6 kilometri, două benzi de circulație, două conexiuni cu DN1 prin sensuri giratorii și mai multe lucrări de artă, inclusiv pasajul peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Obiectivul principal este preluarea unei părți din traficul de tranzit și reducerea presiunii asupra DN1 în zona orașului Comarnic.