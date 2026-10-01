Cum a răspuns Moscova după ce Ungaria a expulzat mai mulți diplomați ruși suspectați de spionaj: "Măsuri de represalii"

1 minut de citit Publicat la 15:59 01 Oct 2026 Modificat la 15:59 01 Oct 2026

Clădirea Ministerului rus al Afacerilor Externe, Moscova, 2026. Foto: Hepta

Ministerul rus de Externe a anunțat joi că va expulza un număr nespecificat de diplomați maghiari, ca "măsură de represalii", după o recentă mișcare similară a guvernului de la Budapesta, informează The Moscow Times.

Anita Orbán, ministrul ungar de Externe, anunțase pe 8 septembrie că țara expulzează 10 diplomați ruși pentru activități incompatibile cu statutul lor. Această formulare este adesea folosită pentru a desemna activități de spionaj.

Moscova, care a promis să riposteze, l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei, Gábor Gergics, pentru a transmite un "protest ferm" față de expulzarea "nefondată și vădit neprietenoasă".

Diplomații unguri au două săptămâni să părăsească Rusia

Mai mulți membri ai personalului Ambasadei Ungariei la Moscova, precum și ai consulatelor din Sankt Petersburg și Kazan, au fost declarați "personae non gratae" (indezirabili, n.r.) ca măsură reciprocă, a precizat joi Ministerul rus de Externe. Cei vizați a au primit un termen de două săptămâni pentru a părăsi Rusia.

Ministerul ungar de Externe a reacționat într-un comunicat că a luat act de decizia Rusiei și a adăugat că "Ungaria nu este interesată de o escaladare a tensiunilor diplomatice".

The Moscow Times amintește că fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán - înlăturat de la putere în alegerile legislative din aprilie, după 16 ani de mandat - a menținut legături strânse cu Rusia și cu președintele Vladimir Putin după invazia din Ucraina.

De la preluarea mandatului în luna mai, succesorul lui Orbán, Péter Magyar, a încercat să refacă relațiile cu UE și cu Ucraina, compromise în mare măsură de guvernul precedent.