Guvernul lui Peter Magyar a expulzat 10 diplomați ruși. Moscova amenință cu un răspuns dureros pentru Budapesta

2 minute de citit Publicat la 12:55 08 Sep 2026 Modificat la 13:25 08 Sep 2026

La sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta, condus de premierul Peter Magyar, a declarat Rusia o „amenințare” pentru Ungaria. Foto: Getty Images

Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși care „erau implicați în activități în Ungaria inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena”, a anunțat ministra de Externe Anita Orban într-un comunicat de presă, relatează Agerpres. Șefa diplomației ungare a atras totuși atenția că Ungaria nu rupe relațiile diplomatice cu Rusia. În replică, Moscova a amenințat cu un răspuns „dureros” pentru Budapesta.

Este o măsură fără precedent în Ungaria, niciodată un număr atât de mare de diplomaţi ruşi nu au fost expulzaţi din ţară.

„Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc și respectarea regulilor”, se adaugă în comunicat.

Premierul Peter Magyar a citit și în Parlament anunțul Anitei Orban, afirmând că guvernul Tisza va proteja suveranitatea țării.

„Spre deosebire de guvernul anterior, guvernul Tisza... nu va permite nimănui să pună în pericol suveranitatea, libertatea sau independenţa Ungariei şi va proteja independenţa şi suveranitatea ţării pe cale diplomatică, dacă este necesar”, a spus Magyar.

Reacția Rusiei

Ministerul de Externe rus a anunţat că va lua măsuri împotriva Ungariei, a relatat agenţia de ştiri de stat RIA, citată de Reuters. Potrivit Interfax, MAE rus a afirmat răspunsul Moscovei va fi foarte dur şi dureros pentru Ungaria.

Anunțul vine după ce, la sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta, condus de premierul Peter Magyar, a declarat Rusia o „amenințare” pentru Ungaria, Europa și ordinea globală,

„Comportamentul Rusiei reprezintă o ameninţare pentru Ungaria, Europa şi ordinea globală şi, de asemenea, pune în pericol grav minoritatea maghiară care trăieşte în Transcarpatia”, a scris guvernul într-un document trasa liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă şi susţine pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional”, a mai scris în documentul citat.

De asemenea, Ungaria a subliniat, în acest document, că recunoaşte dreptul la autoapărare al vecinului său estic.

Acest document semnat de Peter Magyar a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban.

În cei 16 ani de putere ai lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucţionat sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei şi a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022, aminteşte dpa. Poziţia Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene.

După preluarea puterii, Peter Magyar a anunţat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său. Guvernul său de centru-dreapta a permis începerea negocierilor de aderare la UE cu Kievul în iunie, negocieri pe care Orban le respinsese timp de doi ani.