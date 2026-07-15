Ungaria "închide ușa" Rusiei, spune ministrul Apărării de la Budapesta: "Serviciile secrete ruse au încercat să intre pe ușa din spate"

1 minut de citit Publicat la 08:59 15 Iul 2026 Modificat la 08:59 15 Iul 2026

Ungaria "închide ușa" Rusiei, spune ministrul Apărării de la Budapesta. FOTO: Getty Images

Budapesta "închide ușa" Rusiei și își consolidează cooperarea cu aliații săi, a declarat marți ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, scrie Kyiv Independent.

"Le închidem ușa în față rușilor", a spus Romulusz Ruszin-Szendi, potrivit publicației Telex. El a adăugat că "trebuie să punem pe primul loc interesele și valorile națiunii, dar și pe cele ale aliaților noștri".

Guvernul Ungariei, condus de premierul Peter Magyar, a adoptat o orientare mai proeuropeană decât administrația precedentă. Fostul lider Viktor Orban era considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei din Europa.

Potrivit ministrului, după ce Ungaria s-a îndepărtat de Rusia, serviciile secrete ruse "au încercat să intre pe ușa din spate".

Ruszin-Szendi a subliniat, în cadrul unei conferințe, că este nevoie și de refacerea încrederii în alianțele din care face parte Ungaria, întrucât interesele țării coincid cu cele ale partenerilor săi.

El a adăugat că, în prezent, Budapesta urmărește cu atenție atât războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cât și conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Noua conducere a Ungariei a adoptat o abordare mai constructivă în relația cu Ucraina și Uniunea Europeană, deși continuă să manifeste prudență în privința unor decizii importante.

La 19 iunie, autoritățile ungare au ridicat interdicția de nouă luni impusă presei ucrainene de fosta administrație, într-un demers de normalizare a relațiilor cu Kievul, a anunțat ministrul ungar pentru Relații Sociale și Cultură, Zoltan Tarr.

În același timp, la reuniunea liderilor Uniunii Europene din 18 iunie, Peter Magyar a cerut ca blocul comunitar să încetinească procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.