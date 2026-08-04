Rogobete spune că Rusia câştigă de pe urma crizei energetice: Fiecare proiect energetic blocat înseamnă o Românie mai vulnerabilă

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, fostul ministrul PSD al Sănătăţii, acuză "o luptă împotriva fiecărei surse de energie pe care România o avea la dispoziție", ceea ce ar fi dus la actuala criză energetică, din care Rusia ar avea de câştigat. "Și mai câștigă cineva: Kremlinul. Fiecare proiect energetic românesc blocat, fiecare investiție abandonată și fiecare megawatt pe care nu îl mai producem acasă înseamnă o Românie mai vulnerabilă și o Europă mai dependentă", a transmis Rogobete pe Facebook.

"Felicitări. Ați făcut „reforme”. Ani la rând ați dus o luptă împotriva fiecărei surse de energie pe care România o avea la dispoziție. Astăzi, când vorbim despre criză energetică, prețuri uriașe și industrie care își reduce activitatea, poate ar fi momentul să vă asumați și consecințele "reformelor"!

Ați cerut închiderea centralelor pe cărbune.

Ați luptat împotriva exploatării gazelor de șist. Ați reușit! România a renunțat la o șansă importantă de a-și consolida independența energetică.

Ați contestat hidrocentralele, ați blocat investiții ani întregi și ați pus în balanță fiecare megawatt produs în România cu orice moluscă sau habitat inventat și invocat în procese.

Vă mai aduceți aminte de Crăciunul în care golirea lacurilor de acumulare a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și a afectat funcționarea a 5 spitale din Prahova? Acesta este rezultatul politicilor voastre: blocaje, improvizații și lipsă de responsabilitate.

Iar acum ne spuneți să stingem lumina și să reducem consumul.

Nu era bună energia produsă aici? Nu era suficient de „verde” pentru reformiști?", a întrebat Rogobete.

Cine ar specula criza energetică

"Între timp, cine câștigă? Nu românii. Nu economia. Nu industria care își oprește producția. Câștigă cei care fac miliarde din importuri, din tradingul de energie și din diferențele uriașe de preț.

⚠Și mai câștigă cineva: Kremlinul. Fiecare proiect energetic românesc blocat, fiecare investiție abandonată și fiecare megawatt pe care nu îl mai producem acasă înseamnă o Românie mai vulnerabilă și o Europă mai dependentă.

Ați confundat activismul cu guvernarea, iar sloganurile cu politica energetică. Bravo, reformiștilor! Poate că ați câștigat această bătălie ideologică, dar românii plǎtesc prețul "reformelor" cu care ați manipulat ani la rând oamenii", a mai acuzat Alexandru Rogobete.