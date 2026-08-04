Primăria Sectorului 6 va diminua intensitatea iluminatului public în parcuri și la locurile de joacă

„Fiecare gest responsabil contează”, a transmis Primăria Sectorului 6. Foto: Getty Images

Primăria Sectorului 6 se alătură altor primării din țară care reduc consumul la energie, în contextul crizei pe care o traversează țara noastră, după ce seceta pe Dunăre a dus la închiderea Unității 1 de la Centrala de la Cernavodă. Autoritatea locală a anunțat că intensitatea iluminatului public va fi diminuată cu 50% în cea mai mare parte a parcurilor şi locurilor de joacă pe care le administrează, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii instituţiei au precizat, marţi, într-o postare pe Facebook, că iluminatul public nu va fi oprit, dar intensitatea va fi diminuată pentru o folosire mai „eficientă” a resurselor.



„Parcurile şi locurile de joacă vor rămâne funcţionale şi sigure pentru comunitate. Este o măsură de responsabilitate, prin care reducem consumul de energie electrică şi folosim mai eficient resursele, fără să renunţăm la confortul şi siguranţa celor care petrec timp în aceste spaţii. (...) Fiecare gest responsabil contează. Folosim energia cu măsură şi administrăm resursele comunităţii cu grijă”, au adăugat reprezentanţii autorităţii locale.

Mai multe primării din țară au luat decizii similare. În municipiul Roman, de exemplu, administrația locală a redus timpul de funcționare al iluminatului public.

„Am redus perioada de la aprindere până la stingerea iluminatului public cu 20 de minute seara și sigur închidem mai devreme dimineața și acasă, adică în momentul în care mă uit la televizor, nu am și lumina aprinsă. Dacă citesc, folosesc lampa. Adică încercăm în acest moment să fim solidari”, a spus edilul la Antena 3 CNN.

Primăria Constanța a anunțat, de asemenea, măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, în urma apelului lansat de Guvern.

Municipalitatea va reduce intensitatea și durata iluminatului public acolo unde acest lucru este posibil, fără a afecta siguranța circulației, iar autobuzele electrice ale companiei de transport public vor fi încărcate după ora 23:00, când consumul din sistemul energetic este mai redus.

Premierul Ilie Bolojan a făcut luni un apel către instituțiile publice, companii și populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în perioadele de vârf.

Printre măsurile anunțate se numără reducerea consumului în instituțiile statului și limitarea iluminatului public acolo unde este posibil, iar mari consumatori industriali, precum uzinele Dacia și Ford, au anunțat opriri temporare ale producției pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic național.