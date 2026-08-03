Măsuri fără precedent anunțate de Bolojan. Uzinele Dacia și Ford opresc producția. Apel către români: Reduceți consumul de energie

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Guvernul României via Facebook

România a intrat într-o perioadă de presiune asupra sistemului energetic național, în weekend, după oprirea controlată a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, măsuri fără precedent pentru limitarea consumului de electricitate, în special în rândul marilor consumatori industriali, în contextul în care există riscul ca și Unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită.

Situația este provocată de scăderea severă a debitului Dunării, care afectează funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, aceasta având nevoie de apă pentru sistemul de răcire. Oprirea reactoarelor nucleare reduce temporar capacitatea de producție a României cu aproximativ 1.400 MW, cele două unități asigurând în mod obișnuit o parte importantă din producția națională de electricitate.

Ce a declarat Ilie Bolojan:

Am stabilit măsurile pentru reducerea voluntară a consumului de enrgie în orele de seară. Avem o criză energetică la nivel regional. Din cauza secetei, debitele căzute pe Dunăre fiind cele mai mici din ultimii 40 de ani. Astăzi am ajuns la aprox 1450 mc/secundă și tendința este de scădere. În a doua jumătate a acestei săptămâni vom ajunge la 1400 mc/secundă.

Capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate. Doar la Porțile de Fier am pierdut undeva la 2.000 de Megawați.

Avem un minus de producție în regiune de peste 4.000 de megawați.

Suntem în situația în care la orele serii, între 19:00 și 23:00, avem un deficit de energie pe care îl acoperim din importuri. Consumăm peste 7.000 de megawați

Măsurile pe care le-am adoptat sunt mai multe planuri: Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune, la capacitate maximă. Centralele pe gaz din marile orașe, producția de fotovoltaice.

Un obiectiv important e menținerea grupului 2 (n.r. reactorul 2) de la Cernavodă. Fiecare zi înseamnă peste 650 de megawați care stabilizează sistemul energetic. pentru ca acesta să funcționeze e nevoie ca pompele care asigură apa pentru răcire să aibă un nivel peste limita minimă. Există o probabilitate ca în umrătoarele 3-4 zile să funcționăm cu acest grup 2.

Începând de mâine seara, vom derula operațiunile suplimentare: scufundarea unor barje pentru a direcționa debitul pe Dunărea Veche să creștem debitul la Cernavodă

Despre reducerea voluntară a consumului de electricitate: Fac un apel către cetățeni, companii, autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumului. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care în aceste zile au luat deja aceste măsuri, și se văd efectele în reducerea consumului. Față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consum cu 200 de megatați mai scăzut.

Am convenit cu principalii consumatori că fiecare dintre ei vor lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului. O parte din companii au intrat în mentenanță, în reparații. Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită, până pe 19 augustm, ceea ce înseamnă o reducere a consumului cu 200 de megawați. Urmează și alții.

În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern, în cazul în care nu vom putea asigura consumul prin reducerea voluntară, pentru a pune în practică un mecanism de limitare a consumului. Cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare vor avea un consum stabilit (n.r. consum plafonat). Această măsură este una de rezervă.

În acest moment, nu luăm în calcul, în afară de măsurile care pot fi luate pentru marii consumatori, o problemă privind asigurarea energiei pentru consumatorii casnici sau spitale. Importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transforma în prețuri, probabil în toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap. Inevitabil va fi o anumită influență.

Deocamdată nu se ia în calcul să se dispună oprirea sau încetinirea circulației trenurilor sau a metroului din București.

Companiile sunt în situații diferite. Unii pot să reducă cantități mai mici, alții mai mari. Unii pot să oprească producția, unii nu pot deloc. Unii intră în reparații și mentenanță din august. O parte din cei care le reprezentau (n.r. la ședința de urgență de azi) vor discuta cu board-urile (consiliile de administrație) pentru a lua măsuri începând de mâine. Dacă nu vom reuși limitarea consumului în acest fel, dispecerul sistemului energetic național are posibilitatea, pentru anumite companii mari consumatori, să acționeze prin reducerea manuală a consumului, în așa fel încât sistemul național să funcționeze.

Guvernul pregătește reducerea consumului marilor companii

După convocarea mai multor ședințe de urgență pe tema situației energetice, autoritățile au început discuțiile cu marii consumatori industriali pentru reducerea temporară a consumului de energie electrică.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Energiei, aproximativ 80 de mari consumatori industriali au fost convocați pentru identificarea unor măsuri prin care consumul să poată fi redus în perioadele de vârf, astfel încât Sistemul Energetic Național să fie menținut în echilibru.

Măsurile vizează în special intervalele în care cererea de energie este cea mai ridicată, iar producția internă este afectată de lipsa contribuției centralei de la Cernavodă.

Autoritățile fac apel și la consumatorii casnici să reducă folosirea aparatelor mari consumatoare de energie în orele de vârf, în special seara.

Cernavodă, afectată de scăderea nivelului Dunării

Problemele de la centrala nucleară au apărut pe fondul condițiilor hidrologice nefavorabile de pe Dunăre, cauzate de seceta prelungită.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită controlat după scăderea debitului Dunării, iar autoritățile au luat în calcul inclusiv oprirea Unității 2 dacă situația nu se îmbunătățește.

Fiecare dintre cele două reactoare de la Cernavodă are o putere instalată de aproximativ 700 MW. În mod normal, centrala nucleară contribuie cu aproximativ 20% la producția de energie electrică a României.

Pentru a evita un deficit de energie, Guvernul a analizat mai multe variante, inclusiv creșterea importurilor și măsuri pentru menținerea echilibrului în sistem.

România a apelat la importuri de energie

În contextul reducerii producției interne, România a început să importe energie electrică, inclusiv din Ucraina.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Ucraina va furniza energie către România în condiții de piață, importurile provenind din capacități disponibile ale sistemului energetic ucrainean.

De asemenea, compania Nuclearelectrica a cumpărat energie din Ucraina cu sprijinul companiei Energocom din Republica Moldova, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă.

Forțele Navale, implicate pentru sprijinirea operațiunilor de la Cernavodă

În paralel, autoritățile au intervenit pentru menținerea condițiilor necesare funcționării centralei nucleare.

Guvernul a mobilizat inclusiv Forțele Navale pentru sprijinirea operațiunilor privind devierea unui braț al Dunării, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu apă necesară centralei de la Cernavodă.

Scopul intervenției este creșterea debitului disponibil pentru sistemele de răcire ale centralei, în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la valori critice.

Bucureștiul se pregătește pentru o posibilă criză energetică

Capitala a început, la rândul său, pregătirile pentru eventuale probleme în alimentarea cu energie.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a convoacat luni dimineață pe șefii companiilor municipale care consumă cantități mari de energie. Printre acestea se numără STB, Termoenergetica și Compania Municipală Iluminat Public. Municipalitatea va analiza ce măsuri poate lua în perioada stării de alertă energetică, inclusiv dacă unele activități pot fi susținute cu ajutorul generatoarelor.

Autoritățile locale analizează măsuri de intervenție pentru infrastructura esențială, astfel încât serviciile publice să poată funcționa în condiții de siguranță.

Autoritățile încearcă să evite o situație critică în sistemul energetic

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august în contextul reducerii producției de energie și al problemelor generate de secetă și debitul scăzut al Dunării.

Obiectivul principal al autorităților este menținerea echilibrului între producție și consum până la revenirea condițiilor normale de funcționare pentru centrala de la Cernavodă.

În paralel cu măsurile de urgență, autoritățile analizează soluții pentru creșterea rezilienței sistemului energetic, inclusiv investiții în capacități noi de producție și în sisteme de stocare a energiei.

Prognoza pentru evoluția nivelului Dunării

Datele publicate luni de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) arată că debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, a ajuns la 1.500 metri cubi pe secundă, fiind în continuare mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

Potrivit prognozei hidrologilor, în intervalul 3-10 august, debitul va continua să scadă ușor și ar putea ajunge la 1.350 mc/s, menținându-se la un nivel extrem de redus față de valorile normale pentru această perioadă a anului.

Hidrologii precizează că estimările pentru secțiunea Cernavodă au un caracter orientativ, deoarece sunt influențate de lucrările aflate în desfășurare în zona confluenței Dunării cu brațul Bala. Aceste intervenții ar putea reduce semnificativ scăderea nivelului apei în zona centralei nucleare.

În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în ultimele 24 de ore în ușoară scădere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare între Cernavodă și Tulcea. Pentru următoarele zile, prognoza indică o scădere generală a debitelor pe sectorul românesc al Dunării.