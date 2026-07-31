Bolojan anunță că Ucraina va exporta curent electric în România. Exportul, "în condiții de piață", provine de la o centrală nucleară

2 minute de citit Publicat la 23:31 31 Iul 2026 Modificat la 23:38 31 Iul 2026

Bolojan a anunțat că a discutat cu ministrul Energiei de la Kiev pentru importul de curent electric din sursă nuclaeră ucraineană. Foto: Getty Images

Ucraina are capacitate de energie electrică în rezervă și a fost de acord să exporte în România, în condiții de piață, astfel încât să ne echilibreze sistemul energetic național, a declarat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan, care deține și funcția de ministru interimar al Energiei.

"Așa cum România, atunci când Ucraina a avut probleme de alimentare cu energie electrică în ultimii ani, a alocat cote de energie în regim comercial, și Ucraina, tot în regim comercial, în condiții de piață, alocă aceste cote de energie.

Atunci când au capacitate în rezervă, așa cum se întâmplă în această perioadă, au fost de acord să exporte energie electrică în România în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național.

Sunt proceduri standard care se aplică. Transelectrica le-a aplicat de mai multe ori. Acum e o formulă de reciprocitate. Există un surplus de energie o perioadă de timp în Ucraina care poate fi exportat", a explicat Bolojan.

Bolojan spune că a discutat cu ministrul Energiei de la Kiev importul de electricitate de la o centrală nucleară ucraineană

Acesta a precizat că a discutat situația în cursul zilei de vineri cu vicepremierul Ucrainei și ministru al Energiei, Denis Șmîgal.

"Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul Energiei, domnul Șmîgal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei.

În acest sens, Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară.

Și pe celelalte piețe - zona Bulgaria, Grecia - discutăm în așa fel încât să asigurăm la maximum posibil necesarul de energie electrică în orele de seară", a menționat prim-ministrul.

La finalul ședinței de Guvern de vineri, Bolojan a anunțat că a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august.

"Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea", a spus el.

Riscul închiderii reactorului 2 de la Cernavodă rămâne ridicat

Potrivit premierului, este vorba despre o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă.

"În loc de peste 4.000 mc/s, suntem la 1.600 mc/s, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 mc/s în așa fel încât vom ajunge la valori-limită ale debitelor apelor Dunării.

Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși, zilele trecute, în situația să oprim un prim grup (Unitatea 1, n.r.).

Aceeași situație este și în Ungaria, deci ambele țări și-au redus redus capacitatea de producție a energiei din sursă nucleară la jumătate", a detaliat Bolojan.

El a confirmat că, pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să fie închis și cel de-al doilea grup al centralei nucleare de la Cernavodă.

Conform datelor publicate de Transelectrica, vineri, la ora 19:35, producția de energie electrică a României totaliza 5.245 MW, iar consumul se ridica la 7.065 MW, diferența de circa 1.820 MW fiind acoperită din import.