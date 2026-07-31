Tehnologii avansate pentru patrimoniul cultural: România reunește specialiști şi studenţi din 14 țări, într-un program internațional

Tehnologii avansate prezentate la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în cadrul unei școli de vară internaționale. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara a reuşit să facă o prelungire în timp şi în spaţiu: a unit Italia cu România şi a legat istoria vechii Rome de ceea ce înseamnă o colonie – cea de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Reuniți în cadrul proiectului "International Training Summer School - Heritage Without Borders'", specialiștii din 14 ţări, printre care şi studenţi, au realizat lucrări neinvazive de fotogrametrie, cartografiere și documentare digitală, cu ajutorul unor echipamente și tehnologii de ultimă generație în capitala provinciei romane Dacia.

Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara găzduiește una dintre cele mai importante inițiative internaționale dedicate protejării patrimoniului cultural prin tehnologii de ultimă generație. Programul "Heritage Without Borders" ("Moștenire fără frontiere"), inițiat la Napoli, în Italia, și ajuns la cea de-a XVII-a ediție, reunește în acest an studenți, cercetători și profesori din 14 țări de pe patru continente.

Deschiderea oficială a avut loc pe 20 iulie, la Napoli, beneficiind de suportul a cinci colegii prestigioase care pregătesc geodezi, topografi și cadastriști. O săptămână mai târziu, inaugurarea etapei Școlii de Vară din România a avut loc în prezența Alteței Sale Regale, Principele Radu, pe Domeniul Regal Săvârșin.

Rolul-cheie pe care Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara îl are în acest demers internaţional de cooperare academică a fost apreciat la nivel înalt.

"Felicit din inimă că v-aţi gândit să faceţi această punte de legătură atât de frumoasă între atâtea ţări ale lumii, unele la o distanţă de neimaginat cu gândul. Cred că Brazilia şi China reprezintă tot ce se poate mai departe de noi. Aţi ales o metafosă, să puneţi tinerii împreună. Mă bucur dacă s-ar putea face în fiecare an, vă mulţumesc că aţi ales Săvârşinul, pentru că este un loc care are ce spune atât alor noştri, dar şi prietenilor dumneavoastră din străinătate", a declarat Alteţa Sa Regală, Principele Radu.

Cursanţii veniţi de la mii de kilometri au vizitat Curtea Regală de la Savârşin și s-au arătat impresionați de organizarea și implicarea în acest proiect din partea universității timișorene.

"Este prima mea vizită aici, vin din Arabia Saudită. Aveți o natură cu adevărat frumoasă și, de asemenea, o universitate foarte bine dotată. Am experimentat multe lucruri pe care le-am studiat în programul nostru "Heritage Without Borders", în Italia și în România. Este plăcut să facem partea practică aici, la universitate", a spus Abdoul Rahman, student din Arabia Saudită, în cadrul unui interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Rhododentron O'boyle este o studentă din USA şi a făcut următoarele mărturii: "Este prima dată când particip la programul de teren în România. A fost foarte frumos, primire călduroasă, foarte plăcut. Am stat în multe locuri de-a lungul călătoriei noastre, dar aici e frumos, foarte curat, iar cazarea este foarte frumoasă. Suntem foarte fericiți să fim aici".

Aime Fayol, student din Republica Democratică Congo, a declarat pentru Antena 3 CNN: "Pentru mine a fost o experiență foarte, foarte frumoasă, vă salut și vreau să îi mulțumesc domnului Pietro pentru această inițiativă. Da, anul trecut am fost în România cu colegii mei, am stat acolo la Timișoara, am vizitat, dacă nu mă înșel, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, pe care l-am vizitat și a fost foarte interesant".

Iniţiatorii proiectului au construit puntea dintre trecut şi viitor prin intermediul tehnologiei.

"Anul acesta, cea de-a 17- a ediţie a Şcolii Internaţionale de Formare cu titlul «Măsurători pentru proiectare. Noi tehnologii pentru tutelarea teritoriului» tratează trei teme fudamentale: arheologia, peşterile şi hipogeele. De ce? Pentru că sunt forme de relief care nu sunt întâlnite des", a explicat prof. Pietro Grimaldi, fondator ITSS.

Ulterior, acesta a mai adăugat următoarele precizări: "Care sunt finanţările publice şi finanţările private? Trebuie să spun că există mici finanţări private, mai multe finanţări private care oferă o contribuţie semnificativă şi unele finanţări publice, ca de exemplu Universitatea Timişoara, care pune la dispoziţie resurse care nu sunt economice, ci logistice, dar, în final, reprezintă o resursă economică. În final, sunt şi colegiile topografilor. Anul acesta au fost Colegiile de topografi de la Napoli, de la Caserta şi de la Bari care au oferit un sprijin atât economic cât şi logistic".

"Această Şcoală de Vară «Patrimoniu Fără Frontiere» sau «Heritage Without Borders» face referire strict la metodologiile, la tehnologia modernă pe care o folosim pentru a scana anumite locaţii pe suprafeţe mari, în interiorul, aş spune eu, ruine, da... în interiorul unor situri arheologice, aşa cum am fost la Pompei, săptămâna trecută – unul dintre cele mai interesante situri arheologice din lume, am avut acces acolo ca universitate (...).

Din punctul meu de vedere şi al lor, educaţia nu are frontiere, cultura nu are frontiere – sunt lucruri care ne leagă, o piesă muzicală, un aforism de-al lui Socrate, de al lui Solomon; sunt lucruri care ne leagă şi nu au frontiere, sunt valori şi anumite trăiri care nu au frontiere, cum sunt credinţa, speranţa, dragostea", a declarat Cosmin Alin Popescu, Rector Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara.

Proiectul Şcolii Internaţionale de Vară a reuşit să plaseze anul acesta România, prin intermediul Universității Științele Vieţii din Timișoara, mult mai pregnant pe harta cercetării, dar şi a inovaţiei şi tehnologiei.