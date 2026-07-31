Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Pornit de la o chilie, focul s-a extins la o clădire cu o suprafaţă de 400 de mp

<1 minut de citit Publicat la 07:52 31 Iul 2026 Modificat la 07:52 31 Iul 2026

Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericani din Neamț. FOTO: Mesagerul de Neamț

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineaţă la o chilie de la Mănăstirea Bisericani, din județul Neamț. Focul s-a extins la o clădire cu o suprafaţă de 400 de metri pătraţi, în care se aflau spaţii de cazare şi arhiva.

"Forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Detaşamentului de pompieri Piatra-Neamţ intervin în aceste momente la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani", a anunţat iniţial ISU Neamţ vineri dimineaţă.

Ulterior, a precizat că, la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o clădire de aproximativ 400 mp.

Clădirea adăposteşte spaţii de cazare, arhiva mănăstirii, cantina şi spaţii de depozitare.