Evacuare în Portul Constanța, toate manevrele pentru nave au fost suspendate. La fața locului sunt echipaje antitero și ISU

<1 minut de citit Publicat la 12:21 29 Iul 2026 Modificat la 12:46 29 Iul 2026

Evacuare în Portul Constanța, toate manevrele pentru nave au fost suspendate. FOTO: Antena 3 CNN

Manevrele în Portul Constanța au fost suspendate, miercuri, din motive de securitate. La fața locului sunt echipaje antitero și ISU, pompieri și o ambulanță SMURD.

UPDATE 12.45 La ora 11.26 a fost înregistrat un apel 112, prin care un angajat ANR a informat că instituția a primit un mesaj audio înregistrat, în limba română, privind existența unor bombe în zona Terminalului Pasageri din portul Constanța.

Știrea inițială

Din primele informații ar fi vorba despre o amenințare cu bombă.

Manevrele în Portul Constanța Nord și Sud au fost suspendate pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, începând cu ora 11.45.

Potrivit primelor informații, accesul în zonă a fost restricționat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv.

Astfel, sunt evacuate Gara Maritimă, clădirea policlicii și clădirea Autorității Navale Române (ANR). În aceste clădiri s-au oprit gazele, s-au constituit echipe mixte și se fac verificări.