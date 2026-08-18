Un șofer a sunat la 112, revoltat că o mașină de Poliție merge între benzi pe autostradă. Ce reprezintă această procedură, de fapt

Noua procedură urmărește prevenirea accidentelor și crearea unui interval de siguranță pentru îndepărtarea pericolelor de pe carosabil. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Noua metodă aplicată de Poliţie pentru a reduce accidentele pe autostrăzile din România în zilele extrem de aglomerate îi revoltă pe unii dintre șoferi. Un bărbat a sunat la serviciul unic de urgenţă 112, după ce a văzut o mașină de poliție care circula între benzi, cu girofarurile pornite. Individul era convins că agentul conduce haotic. În realitate, autospeciala efectua o manevră de încetinire controlată a traficului rutier de pe autostradă.

Aflat la volan, bărbatul a rugat pasagerul din dreapta să filmeze scenele în care un echipaj de poliţie merge între benzile unei autostrăzi de la noi, cu girofarurile pornite. Pe înregistrare se aude cum decide să sune 112 pentru a reclama modul în care circula autospeciala.

"Eu, până la urmă, o să sun la urgenţe dacă va continua aşa, nu se poate aşa ceva", a spus şoferul. Ulterior, acesta a adăugat: "Dacă e ceva, îl trimit (n.r.: video-ul), nu se poate aşa ceva".

În momentul în care a sunat la serviciul unic de urgenţă 112, niciun operator STS nu i-a răspuns, iar acest aspect l-a înfuriat şi mai mult.

"Deci, nu răspunde nimeni la telefoane", a spus şoferul.

Imaginile cu maşina de poliţie care circulă între benzile unei autostrăzi din România, cu girofarurile pornite, au ajuns pe social media şi au atras atenția internauţilor.

Manevra folosită de poliţişti este cunoscută drept "filtru dinamic" sau "blocaj rulant" (rolling roadblock).

"Într-adevăr, dacă vedeți o mașină de poliție care circulă între benzi sau șerpuiește controlat, aplică o tehnică de calmare și reducere a vitezei numită «filtru dinamic» sau blocaj rulant (rolling roadblock)", au explicat oamenii legii.

Noua procedură are ca scop prevenirea accidentelor și a carambolurilor, precum și asigurarea unui interval de siguranță necesar pentru îndepărtarea obstacolelor sau a altor pericole de pe carosabil.

"Această manevră încetinește uniform coloana de mașini pentru a preveni accidente, blocaje, caramboluri, permite îndepărtarea unui pericol de pe drum și, cel mai important, FLUIDIZEAZĂ TRAFICUL", au mai transmis agenţii.

Oamenii legii au profitat de ocazie pentru a le aminti șoferilor că este perfect normal să nu cunoască toate tehnicile folosite pentru gestionarea traficului.

"Nu este o rușine să învățăm unii de la alții", au subliniat aceştia.