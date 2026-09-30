Fosta carieră de marmură de la Moneasa a devenit atracție pentru mii de turiști. Primăria pregătește noi amenajări

Traseul către fosta carieră de marmură a devenit unul dintre cele mai vizitate din Moneasa în ultimii ani. Sursă foto: Agerpres

Traseul către fosta carieră de marmură de la Moneasa, județul Arad, a devenit unul dintre cele mai vizitate din stațiune în ultimii ani, motiv pentru care administrația locală planifică o serie de amenajări destinate extinderii ofertei turistice, a declarat miercuri, pentru Agerpres, primarul comunei, Doru Miron.

Primăria Moneasa își dorește să preia o parte din terenurile pe care a funcționat fostul sit de exploatare, pentru a reconfigura și dota întreaga zonă.

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„Traseul către fosta carieră de marmură a devenit unul dintre cele mai vizitate din Moneasa în ultimii ani, motiv pentru care ne dorim să facem unele amenajări. În acest moment, Primăria nu deține tot terenul de pe acest traseu, ci doar aproximativ trei hectare în zona blocurilor de marmură.

Am purtat discuții cu societatea care a exploatat cariera și dorim să preluăm o parte din terenurile pe care le are, pentru a amenaja un traseu mai atractiv pentru vizitatori. Ne dorim să instalăm băncuțe sau foișoare, locuri de odihnă sau puncte din care să se poată admira priveliștea”, a afirmat Doru Miron.

Administrația locală are în vedere și un proiect adresat iubitorilor de sporturi în natură, vizând amenajarea unui traseu de cățărare pe blocurile masive de marmură rămase în sit.

De asemenea, oferta turistică din zonă ar putea fi completată de un nou obiectiv speologic.

„Ce se știe mai puțin este că deasupra acestor blocuri de marmură există o peșteră, care ar putea deveni un nou punct de atracție cu amenajări minime”, a completat edilul din Moneasa.

Interesul pentru fosta carieră, cunoscută istoric pentru rezervele sale speciale de marmură roșie și neagră, a crescut după amenajarea, în urmă cu câțiva ani, a zonei Belvedere, din care turiștii au o priveliște completă, de la înălțime, asupra stațiunii. Distanța de la acest punct până la fosta carieră este de câteva sute de metri.

„Mii de turiști merg la cariera de marmură, iar cei mai mulți aleg plimbarea pe jos până acolo, pentru că traseul oferă un peisaj foarte frumos”, a arătat primarul.

Pentru a facilita accesul tuturor categoriilor de vizitatori, administrația locală a introdus și un trenuleț turistic ce pleacă din centrul stațiunii și face o oprire chiar la baza blocurilor de marmură.

„Cariera de la Moneasa este un adevărat laborator de geologie în aer liber. Ceea ce în limbaj comercial numim 'marmură' este, din punct de vedere petrografic, un calcar masiv, de o puritate și o paletă cromatică rare în vestul țării.

Nuanțele spectaculoase de roșu și negru se datorează prezenței oxizilor de fier și a substanțelor organice sedimentate de-a lungul milioanelor de ani. Astăzi, fostul sit oferă un peisaj carstic spectaculos, fiind un punct excelent pentru turismul educațional și geoturism”, a explicat, pentru AGERPRES, profesorul de geografie Ovidiu Torz.

Conform panoului de informare turistică de la Moneasa, exploatarea marmurei în Munții Codru-Moma datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, iar imensele blocuri de piatră au fost destinate nu numai pieței interne, ci și celei internaționale.

Peste 50% din cantitate a fost exportată spre Olanda, Germania, Danemarca, Liban, Siria, Egipt, Israel, Japonia.

Marmura de Moneasa a fost folosită la finisarea unor edificii importante, între care Palatul Cultural din Arad, Casa Presei Libere din București sau Casa Poporului.

Extracția de calcar cristalin de nuanțe roșii și negre a fost sistată în anii 2000, când zăcământul privatizat a fost conservat și închis.