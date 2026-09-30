Când ai voie să virezi la dreapta pe verde intermitent. Ce spune Codul Rutier

2 minute de citit Publicat la 12:37 30 Sep 2026 Modificat la 12:37 30 Sep 2026

Semafor cu săgeata verde intermitentă pentru virajul la dreapta. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Săgeata verde intermitentă pentru virajul la dreapta poate crea confuzie în trafic, mai ales atunci când semaforul principal este roșu. Regula din Codul Rutier este însă clară: șoferii pot vira la dreapta atunci când săgeata verde intermitentă este aprinsă, însă trebuie să acorde prioritate celor care au drept de circulație.

Ce înseamnă verdele intermitent la dreapta

Atunci când semaforul este însoțit de o lumină verde intermitentă, sub forma unei săgeți orientate spre dreapta, aceasta permite vehiculelor să își continue deplasarea în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului principal.

Astfel, dacă semaforul principal este roșu, dar săgeata verde intermitentă către dreapta este aprinsă, șoferul poate efectua virajul la dreapta.

Permisiunea nu este însă necondiționată. Șoferul trebuie să acorde prioritate vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație.

Când poți face virajul la dreapta

Șoferul poate vira la dreapta atunci când săgeata verde intermitentă este aprinsă și deplasarea se face numai în direcția indicată.

Înainte de efectuarea manevrei, conducătorul auto trebuie să se asigure și să respecte toate celelalte reguli de circulație aplicabile în intersecție.

De asemenea, trebuie acordată prioritate vehiculelor și pietonilor care au acest drept.

Verdele intermitent nu înseamnă că ai prioritate

Una dintre cele mai importante reguli pe care șoferii trebuie să le rețină este că săgeata verde intermitentă nu oferă prioritate.

Aceasta îi permite conducătorului auto să continue deplasarea în direcția indicată, însă acesta trebuie să acorde prioritate participanților la trafic care au drept de trecere.

De aceea, înainte de viraj, șoferul trebuie să verifice atât traficul din intersecție, cât și trecerea pentru pietoni.

Poți vira la dreapta dacă semaforul este roșu?

Da. Dacă săgeata verde intermitentă către dreapta este aprinsă, virajul este permis chiar dacă semaforul principal indică roșu.

Există însă două condiții importante: virajul poate fi făcut numai în direcția indicată de săgeată, iar șoferul trebuie să acorde prioritate celor care au drept de circulație.

Prin urmare, culoarea roșie a semaforului principal nu interzice virajul atunci când este aprinsă săgeata verde intermitentă.

Ce trebuie să facă șoferul înainte de viraj

Faptul că săgeata verde este aprinsă nu înseamnă că șoferul poate vira fără să se asigure.

Conducătorul auto trebuie să reducă viteza dacă situația o impune, să se asigure și să verifice dacă există pietoni sau alte vehicule cărora trebuie să le acorde prioritate.

O atenție deosebită trebuie acordată trecerilor de pietoni aflate imediat după intersecție. Pietonii care traversează regulamentar au prioritate în situațiile prevăzute de regulile de circulație.

Ce se întâmplă dacă săgeata verde se stinge

Dacă săgeata verde intermitentă nu mai este aprinsă, șoferul trebuie să respecte semnalul principal al semaforului.

Prin urmare, dacă semaforul principal este roșu și săgeata verde nu mai funcționează, conducătorul auto nu mai poate efectua virajul la dreapta decât dacă o altă semnalizare rutieră îi permite acest lucru.

În concluzie, virajul la dreapta pe verde intermitent este permis chiar dacă semaforul principal este roșu. Șoferul poate continua deplasarea numai în direcția indicată de săgeată și trebuie să acorde prioritate vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație.

Cu alte cuvinte, verde intermitent înseamnă că ai voie să treci, nu că ai automat prioritate.