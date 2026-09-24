MAI îi întreabă pe români ce ar dori să conţină portofelul digital. "Poate avea tipuri de documente utile în viața de zi cu zi"

MAI îi întreabă pe români ce ar dori să conţină portofelul digital. Sursă: Getty Images

Ministerul Afacerilor Interne a lansat un chestionar pe site-ul instituţiei, unde românii sunt întrebaţi ce ar dori să conţină portofelul digital UE, care va putea fi folosit începând cu 2027. "Acest portofel poate conține, în afară de identitatea ta digitală, și alte tipuri de documente care îți sunt utile în viața de zi cu zi, și pe care le poți folosi oriunde în România sau în Uniunea Europeană cu aceeași valoare legală", a transmis MAI.

Insituţia a mai precizat că RO Wallet nu este obligatoriu.

"Dacă ești român sau rezident în România, vrem să știm ce ai dori să ai în RO Wallet și unde l-ai folosi. RO Wallet este portofelul european pentru identitate digitală pe care cetățenii și rezidenții din România îl pot avea începând din 2027.

Acest portofel poate conține, în afară de identitatea ta digitală, și alte tipuri de documente care îți sunt utile în viața de zi cu zi, și pe care le poți folosi oriunde în România sau în Uniunea Europeană cu aceeași valoare legală.

RO Wallet nu va fi doar o simplă aplicație mobilă, ci parte dintr-un ecosistem în care TU ca cetățean ești în centru. Tu decizi dacă vrei să-l folosești sau nu (nu este obligatoriu) și ce documente vrei să conțină. Ecosistemul se va dezvolta gradual în 2027 – 2028, în funcție de preferințele și necesitățile tale.

Spune-ne ce ți-ai dori și unde l-ai folosi. Durează doar 5 minute, e anonim, și fiecare răspuns ne ajută să contruim un portofel cât mai aproape de nevoile tale: https://chestionare.mai.gov.ro/index.php/521275?lang=ro", a transmis MAI.

Ce este portofelul digital UE

Până la sfârșitul anului, UE va lansa Portofelul de Identitate Digitală al UE (EUDI Wallet). Este un spațiu digital privat în care cetățenii, rezidenții și companiile își pot stoca și partaja documentele personale, pot accesa servicii private și publice și pot semna documente în format digital.

Portofelul de Identitate Digitală este o aplicație gratuită pe care utilizatorii o pot descărca pe dispozitivele mobile. Reduce dependența de soluțiile de stocare ale marilor companii de tehnologie, precum Apple și Google Wallet, dar și de sistemele naționale, oferindu-le totodată utilizatorilor mai mult control asupra datelor personale.

Prin portofel, utilizatorii pot partaja documente cu autorități private și publice, online și offline, în toată UE. De exemplu, când aplică pentru un loc de muncă în Germania, utilizatorii le pot arăta angajatorilor o diplomă universitară spaniolă fără să depună actele de la zero.

Când închiriază o locuință în Stockholm, își pot prezenta istoricul de chiriaș din Milano direct din portofel, fără să folosească o aplicație națională.

Întrucât portofelul reunește o gamă largă de acte esențiale într-un singur sistem digital, centralizarea unei asemenea cantități de informații sensibile creează un singur punct de eșec.