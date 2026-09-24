Arabia Saudită își lansează primele mașini electrice. Cum arată modelele futuriste Ceer

3 minute de citit Publicat la 10:18 24 Sep 2026 Modificat la 10:54 24 Sep 2026

Startup-ul saudit Ceer și-a prezentat primele două modele complet electrice. Foto: ceermotors.com

Startup-ul saudit Ceer și-a prezentat primele două modele complet electrice și a anunțat că intenționează să lanseze alte cinci până în 2030, parte din planul Arabiei Saudite de a construi o industrie auto competitivă și de a reduce dependența economiei de petrol, scrie Reuters.

Primele două modele, denumite Exobot, sunt un sedan electric premium și un SUV electric cu design futurist. Vânzările în Arabia Saudită ar urma să înceapă la începutul anului 2027.

Cele două mașini au un aspect care amintește de vehiculele din filmul SF „Tron” și sunt echipate cu portiere de tip „gullwing”, care se deschid în sus.

Ceer a renunțat și la montantul central care separă în mod normal ușile din față de cele din spate. În schimb, compania folosește materiale cu rezistență ridicată pentru a asigura rigiditatea structurală a mașinii, a explicat directorul general al Ceer, Jim DeLuca.

„Am vrut să ne asigurăm că lumea poate vedea de ce este capabilă Arabia Saudită”, a spus acesta.

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Ceer intră pe piață într-un moment complicat pentru industria auto

Lansarea vine într-o perioadă de transformări majore pentru industria auto mondială. Producătorii chinezi câștigă teren în fața mărcilor tradiționale și sunt printre cei mai avansați în dezvoltarea noilor generații de mașini electrice.

Ceer este un joint-venture între fondul suveran al Arabiei Saudite, Public Investment Fund, și producătorul taiwanez de electronice Foxconn. Compania beneficiază astfel de resursele financiare importante ale regatului, însă trebuie să depășească problemele care au blocat în trecut tentativele Arabiei Saudite de a construi o industrie auto locală.

La acestea se adaugă dificultățile logistice și presiunile inflaționiste asociate războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Arabia Saudită a mai încercat și în trecut să atragă producția auto pe plan local. În urmă cu mai bine de un deceniu, au existat planuri pentru construirea unei fabrici Jaguar Land Rover în regat, dar proiectul a fost abandonat.

Toyota a refuzat, la rândul său, în 2019, o propunere de acest tip, invocând costurile ridicate cu forța de muncă și lipsa unei rețele locale de furnizori.

Arabia Saudită și-a dezvoltat între timp rețeaua de furnizori

De această dată, Ceer încearcă să construiască producția pe baza unor parteneriate internaționale și a unei rețele locale de furnizori aflate în expansiune.

Foxconn a dezvoltat arhitectura electrică pentru modelele Exobot, în timp ce BMW a contribuit la partea de inginerie.

Mai mulți furnizori importanți din industria auto și-au deschis între timp fabrici în Arabia Saudită, atrași de stimulentele oferite de guvern. Printre aceștia se numără compania americană Lear, sud-coreenii de la Shin Young, germanii de la Benteler și compania chineză Fangxin.

Ceer și-a schimbat, de asemenea, strategia inițială.

Compania fusese creată pentru a produce exclusiv mașini electrice, însă gama sa va include în cele din urmă și modele plug-in hybrid, dar și mașini cu motoare cu ardere internă, pentru a se putea adapta la schimbările din cererea de pe piață, a declarat Jim DeLuca.

După lansarea celor două modele electrice prezentate luni, Ceer intenționează să introducă pe piață alte cinci modele de volum între 2028 și 2030.

DeLuca spune că viitoarele modele vor fi proiectate astfel încât să respecte cerințele de reglementare de pe toate piețele importante, ceea ce ar permite companiei să le vândă ulterior oriunde în lume.

Ceer vrea să se extindă în Orientul Mijlociu și Africa de Nord

Compania spune că va adopta o strategie prudentă de extindere până în 2034.

Primele piețe din afara Arabiei Saudite ar urma să fie cele din regiune, începând din 2028, iar ulterior Ceer vrea să se extindă în Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

„Vrem să ne asigurăm că avansăm foarte metodic”, a spus DeLuca. „Este suficientă o singură greșeală ca să omori un startup”.

Avertismentul vine după ce mai multe companii nou-intrate pe piața vehiculelor electrice au eșuat în ultimii ani. Fisker, Arrival și Lordstown se numără printre startup-urile care nu au reușit să supraviețuiască.

Producătorul vietnamez VinFast, unde DeLuca a ocupat anterior funcția de director general, trece la rândul său printr-un proces de restructurare după ce a cheltuit miliarde de dolari pentru extindere.