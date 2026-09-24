Formula 1: Lewis Hamilton critică schimbările anunțate pentru 2027 și spune că Sprintul de la Monaco „nu are absolut niciun sens”

Pilotul Ferrari, Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

Lewis Hamilton a criticat decizia Formulei 1 de a scurta cursele începând cu 2027, spunând că, din punct de vedere fizic, pentru piloți „e foarte ușor” să stea în monoposturi. Pilotul Ferrari a subliniat că organizarea unei curse de Sprint la Monaco „nu are absolut niciun sens”, scrie Eurosport.

Formula 1 ajunge pe străzile din Baku pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, și-a extins avansul după ce a obținut a opta victorie a sezonului pe noul circuit Madring. Totuși, fanii F1 vor trebui să își ajusteze rutina obișnuită de weekend pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, care va avea loc sâmbătă în loc de duminică, din cauza unei zi naționale care comemorează „Războiul Patriotic”

Septuplul campion mondial a criticat deciziile luate de Formula 1, cea mai mare surpriză privind calendarul fiind adăugarea unor 4 curse Sprint noi, una dintre ele fiind la Monaco, unde depășirile sunt aproape inexistente.

Dacă Max Verstappen a spus că nu-l interesează unde au loc Sprinturile, pentru că „oricum nu stârnesc nicio emoție”, Lewis Hamilton a criticat decizia, subliniind că o cursă scurtă acolo „nu are niciun sens” și „nu va face cu nimic mai atractiv week-end-ul”.

„Pentru mine, nu are niciun sens. Partea pozitivă este că vom avea o altă sesiune de calificări, iar asta va fi cu siguranță frumos. Dar am spus întotdeauna că Monaco are nevoie de ceva diferit pentru a îmbunătăți intensitatea weekend-ului său. Nu cred că ar trebui să aibă același format de cursă pe care îl folosim peste tot, cu atât mai puțin o cursă de sprint”, a spus britanicul, citat de Gazzetta dello Sport.

Pilotul Ferrari a criticat și scurtarea curselor începând cu 2027. FIA a anunțat că distanța standard va fi redusă de la 305 km la 290 km, în timp ce Hamilton consideră că Formula 1 are nevoie de curse chiar mai lungi decât în prezent.

„Cursele, cred eu, ar trebui să fie mai lungi, deoarece, din punct de vedere fizic, sunt mai ușoare ca niciodată. Nu cred că scurtarea lor are prea mult sens. În acest weekend avem pneurile C3, C4 și C5, care pot acoperi practic întreaga distanță a cursei și știm că există multe Grand Prix-uri unde faci o singură oprire și nu este deosebit de solicitant. Au fost multe curse în care mi-ar fi plăcut să am mai multe tururi de parcurs”, a adăugat el.

După primele 14 etape din acest sezon, Lewis Hamilton este pe locul 3 în clasamentul piloților cu 191 de puncte, în spatele celor doi piloți Mercedes, Kimi Antonelli (292 de puncte) și George Russell (211 puncte) și puțin în fața lui Lando Norris (186 de puncte).