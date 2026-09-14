Circuitul de Formula 1 din Madrid va fi modificat, după criticile fanilor și piloților. Gabriel Bortoleto: „Aproape am adormit”

Imagine de la începutul Marelui Premiu al Spaniei de pe circuitul Madring. Foto: Getty images

Organizatorii Marelui Premiu al Spaniei sunt pregătiți să facă modificări la noul circuit de la Madrid, după criticile la adresa cursei inaugurale din weekend. Piloții au subliniat lipsa oportunităților de depășire pe noul circuit Madring, Alex Albon de la Williams afirmând că această etapă a fost „destul de plictisitoare”, iar Gabriel Bortoleto de la Audi a spus că „aproape a adormit”, scrie BBC News.

Piloții au apreciat gradul de dificultate al circuitului pe durata unui singur tur, dar campionul mondial Lando Norris a afirmat că o anumită secțiune era „inutilă” și că „nu este un circuit grozav”.

Însă șefii echipelor au lăudat noua facilitate de la centrul expozițional Ifema, lângă aeroportul internațional din Madrid. Organizatorii au declarat deținătorului drepturilor comerciale F1 și organismului de conducere FIA ​​că sunt pregătiți să facă modificări pentru anul viitor.

Frederic Vasseur, șeful echipei Ferrari, a declarat că, „în primul rând, trebuie să spun că putem discuta despre depășiri, dar, per ansamblu, pentru mine, evenimentul a fost extraordinar.”

„În ceea ce privește infrastructura, am fost primiți cu brațele deschise în oraș. Trebuie să fim corecți cu ei și să felicităm Madridul pentru munca depusă în această privință. Sunt dornici să facă modificări în viitor. Probabil că au mai multă libertate la Madrid decât la Monaco pentru a schimba ceva. Haideți să lucrăm împreună pentru a vedea dacă putem face ceva. Dar, per total, cred că trebuie să fim corecți cu ei. A fost un efort bun”, a adăugat el.

Directorul echipei Mercedes, Toto Wolff, a declarat, la rândul său, că „pentru o primă cursă, este probabil una dintre cele mai bune, sau poate cea mai bună, pe care am văzut-o până acum. Este un circuit temporar. Au construit ceva provocator pentru piloți. Un mini Macau sau un mini Monaco. Locația este bună”.

„Ne gândim cât mai putem face anul viitor în ceea ce privește evenimentele sau prezentările de aici, pentru că avem spațiul necesar și asta este foarte rar. Așa că aș spune felicitări pentru o premieră. Și apoi e partea dificilă. Să faci o pistă spectaculoasă și pentru piloți. Și apoi să o construiești într-un mod în care să existe multe depășiri.

Am avut o discuție ieri cu directorul general al circuitului și sunt complet deschiși la minte în ceea ce privește anul viitor și spun că au avut discuții cu FIA: «ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să amenajăm pista și în ceea ce privește depășirile?»

Există o discuție constantă și cred că ei sunt implicați în asta și înțeleg că o putem ajusta puțin ici și colo”, a explicat el.

Câștigătorul cursei, Kimi Antonelli, a spus că circuitul „nu creeză oportunități de depășire”.

„Sunt câteva viraje care trebuie modificate pentru a crea mai multe oportunități de depășire, deoarece acum, da, e frumos pe un singur tur, dar cu siguranță în cursă ești pur și simplu blocat în urmă”, a spus italianul.

Campionul mondial en-titre, Lando Norris, care a pierdut cursa din cauza unui incident cu Virtual Safety Car-ul, a spus că virajele 18 și 19 sunt „inutile”, și sunt „niște schimbări evidente pe care ar trebui să le facă”.

„Nu știu cum poate cineva să se uite la acest design și să spună «minunat». Există o mulțime de oportunități. Pot transforma pistă bună pentru curse și sunt încântat să revin aici anul viitor dacă pot face aceste schimbări, pentru că cred că este o pistă distractivă de condus și poate fi o pistă de curse grozavă”, a spus pilotul McLaren.

Pe rețelele sociale, fanii F1 au criticat, de asemenea, accesul și facilitățile, inclusiv necesitatea de a sta pe jos pe marginea pistei, vizibilitatea redusă, instalațiile defecte și lipsa generală de pregătire.

Este bine cunoscut faptul că organizatorii au avut dificultăți în ceea ce privește timpul necesar pentru pregătirea pistei pentru debut. Circuitul este alcătuit dintr-o combinație de drumuri deja existente la Ifema și anumite părți ale circuitului permanent, inclusiv curba înclinată caracteristică de la Virajul 12, cunoscută sub numele de „La Monumental”.

Directorul general al circuitului Madring, Luis Garcia Abad, fostul manager al dublului campion mondial de Formula 1 Fernando Alonso, nu a răspuns luni solicitărilor de comentarii din partea BBC Sport.

Dar după cursă, el a declarat pentru Autosport că „FIA a definit clar care este modalitatea de a îmbunătăți configurația pistei și vom fi deschiși, deoarece va trebui să reinstalăm pista pentru anul viitor”.

„Cred cu adevărat că piloții s-au bucurat foarte mult de calificări. Dar cu siguranță vom încerca să facem o îmbunătățire pentru anul viitor. Avem spațiul, avem o arenă, avem facilitățile, avem capacitatea să facem asta. Sunt sigur că FOM (n.r. - Formula 1 Management), FIA și noi înșine vom încerca. Dacă putem îmbunătăți ceva, o vom face”, a spus el.