Prințul moștenitor din Abu Dhabi a discutat cu Wall Street extinderea imperiului de investiții de 300 de miliarde de $ până spre Africa

Prințul moștenitor din Abu Dhabi, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, plănuiește extinderea imperiului său financiar care administrează active de aproximativ 300 de miliarde de dolari.FOTO: Profimedia Images

Prințul moștenitor din Abu Dhabi, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, plănuiește extinderea imperiului său financiar care administrează active de aproximativ 300 de miliarde de dolari. Porturile, logistica și infrastructura strategică ocupă un loc tot mai important în planurile sale, care urmăresc dezvoltarea unor noi rute comerciale între statele din Golf, Africa și alte piețe emergente.

Șeicul Khaled prezidează L’imad Holding, compania de investiții din Abu Dhabi care a preluat active administrate anterior de ADQ, inclusiv un portofoliu evaluat la aproximativ 263 de miliarde de dolari. Potrivit specialiștilor în fonduri suverane de investiții, valoarea totală a activelor administrate de grupul astfel format se ridică acum la circa 300 de miliarde de dolari, scrie Insider Africa.

Investițiile în infrastructură au fost accelerate după izbucnirea războiului din Iran, în februarie. Abu Dhabi a căutat astfel să își protejeze infrastructura esențială și să reducă riscurile care afectează rutele comerciale din regiune.

Bloomberg a relatat că șeicul Khaled, directorul general al L’imad, Jassem Bu Ataba Al Zaabi, și alți oficiali de rang înalt din Abu Dhabi au discutat aceste planuri cu lideri ai marilor companii financiare de pe Wall Street, inclusiv cu directorul general al BlackRock, Larry Fink. Publicația a citat persoane familiarizate cu discuțiile.

Până în mai, L’imad ajunsese la un acord cu Global Infrastructure Partners, parte a BlackRock, cu Temasek Holdings din Singapore și cu compania petrolieră Abu Dhabi National Oil Company. Partenerii urmăresc să investească împreună până la 30 de miliarde de dolari în energie, transporturi, logistică și infrastructura de apă.

L’imad își consolidează acum poziția în sectorul portuar. Compania urmărește să preia integral Abu Dhabi Ports Group și să îl retragă de la bursă, printr-o tranzacție care evaluează grupul la aproape 9 miliarde de dolari. Această schimbare i-ar oferi operatorului mai multă libertate pentru achiziții și investiții în infrastructură pe termen lung.

Africa, tot mai importantă în strategia comercială

Planurile prind contur în timp ce Abu Dhabi și Emiratele Arabe Unite caută rute comerciale alternative, în urma problemelor din zona Strâmtorii Ormuz.

Porturile au un rol central în această strategie, prin intermediul AD Ports Group, compania din Abu Dhabi care gestionează infrastructură portuară, logistică și comercială. Rețeaua sa cuprinde porturi, zone economice și servicii logistice și maritime pe zeci de piețe din întreaga lume.

DP World, un alt mare operator portuar și logistic din Emiratele Arabe Unite, cu sediul în Dubai, și-a extins puternic prezența în Africa prin investiții în porturi, terminale, parcuri logistice și coridoare comerciale.

AD Ports este prezent pe aproape 50 de piețe la nivel mondial. Cele două grupuri au dezvoltat operațiuni portuare și logistice în mai multe țări africane, printre care Egipt, Algeria, Tanzania, Senegal, Guineea, Mozambic, Africa de Sud și Republica Democratică Congo.

În Nigeria, DP World a semnat recent acorduri cu autoritățile statului Ogun pentru construirea portului de mare adâncime Gateway și amenajarea unei zone economice speciale de 10.000 de hectare. Proiectul ar urma să atragă investiții inițiale de peste 7 miliarde de dolari. Portul, prevăzut în zona Ogun Waterside, va avea un chei de patru kilometri și va putea primi nave cu un pescaj de până la 18 metri. Acesta va oferi industriei nigeriene o nouă cale de acces către piețele din Africa și din restul lumii.

În paralel, Emiratele Arabe Unite își extind legăturile comerciale cu Africa prin investiții în porturi, logistică, infrastructură și lanțuri de aprovizionare.

În aprilie, DP World a lansat un coridor logistic între Brazilia și Africa, care leagă portul Santos de operațiunile companiei din Angola și Mozambic, folosind și rețeaua sa din Africa de Sud.

Prin aceste investiții, grupurile logistice din Abu Dhabi și Dubai dobândesc un control tot mai mare asupra infrastructurii care conectează producătorii și consumatorii africani cu piețele din Asia, Orientul Mijlociu și America Latină.

Extinderea face parte și din eforturile Emiratelor Arabe Unite de a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz, prin dezvoltarea unor porturi alternative, a conexiunilor feroviare și a coridoarelor economice.

Pentru țările africane, această strategie ar putea aduce investiții suplimentare în porturi și logistică. Totodată, companiile din Golf ar avea o influență mai mare asupra modului în care sunt transportate mărfurile între continent și restul lumii.