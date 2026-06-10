Două țări din Orientul Mijlociu au găsit soluția pentru a evita strâmtoarea Ormuz: Construiesc conducte gigant pentru a exporta petrol

3 minute de citit Publicat la 09:07 10 Iun 2026 Modificat la 09:07 10 Iun 2026

Cabinetul irakian a aprobat planuri de accelerare a exporturilor de țiței prin rețeaua de conducte Kurdistan-Turcia. sursa foto: Getty

Irakul și Emiratele Arabe Unite accelerează planurile de extindere a conductelor de petrol pentru a înlocui capacitatea pierdută prin închiderea strâmtorii Ormuz, potrivit CNBC.

Săptămâna trecută, cabinetul irakian a aprobat planuri de accelerare a exporturilor de țiței prin rețeaua de conducte Kurdistan-Turcia, ceea ce ar tripla transporturile existente de la 220.000 de barili pe zi la 770.000.

Ruta oferă o alternativă de trecere prin Kurdistan către portul mediteranean Ceyhan al Turciei. Atunci când funcționează la capacitate maximă, ar trebui să ofere o ușurare economiei irakiene dependente de petrol, care a contribuit cu 53% la PIB-ul său real în 2025, potrivit Băncii Mondiale.

Datele furnizate de QuantCube Technology pentru CNBC arată că exporturile totale ale Irakului au scăzut de la începutul războiului, ca urmare a dependenței sale geografice de strâmtoarea Ormuz.

Indicatorul QuantCube urmărește capacitatea de transport a navelor care părăsesc porturile irakiene și ale Emiratelor Arabe Unite, ceea ce oferă o estimare a greutății încărcăturii transportate de nave.

„Irakul se află într-o situație mult mai complicată, deoarece știm că cea mai mare parte, dacă nu chiar tot petrolul său, tranzitează prin Ormuz”, a declarat Alan Lemangnen, economist senior la QuantCube, într-un interviu pentru CNBC.

Cum vor cele două state să crească exportul de petrol

Irakul a anunțat într-o conferință de presă din 16 mai că a exportat 10 milioane de barili de petrol prin strâmtoarea Ormuz în aprilie, față de 93 de milioane de barili înainte de război.

Între timp, Abu Dhabi accelerează construcția noii conducte Vest-Est către Fujairah, deoarece dorește, de asemenea, să își extindă capacitatea de export de petrol și să ocolească punctul de blocare al strâmtorii Ormuz.

Proiectul, care se așteaptă să intre în funcțiune în 2027, va dubla capacitatea de export a Companiei Naționale de Petrol Abu Dhabi (ADNOC).

Prințul moștenitor din Abu Dhabi, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a cerut pe 15 mai o livrare mai rapidă a conductei pentru a satisface cererea globală de energie în creștere.

EAU poate exporta în continuare petrol prin alte terminale, atenuând impactul închiderii strâmtorii Ormuz.

„Este clar că Irakul, din cauza locației sale și a incapacității sale de a redirecționa, se află într-o situație mult mai complicată decât EAU sau Arabia Saudită”, a adăugat Lemangnen.

„EAU încă are terminalul Fujairah. Chiar dacă a fost avariat în timpul războiului, încă are, în teorie, infrastructura și navele necesare pentru a exporta o cantitate mare de petrol.”

Dar chiar și alternativele existente sunt în pericol. Conducta saudită Est-Vest a fost atacată de Iran în aprilie, în timp ce Fujairah a fost, de asemenea, atacat de drone iraniene, perturbând operațiunile de încărcare a petrolului la terminalul său de export de țiței.

Conducta Est-Vest, care leagă instalațiile de procesare din apropierea Golfului Persic de un centru de export la Marea Roșie, și conducta Emiratelor Arabe Unite de portul Fujairah, au o capacitate disponibilă estimată combinat între 3,5 și 5,5 milioane de barili pe zi (mb/z), notează IEA, deși Arabia Saudită a declarat în martie că conducta sa pompează 7 mb/z.

Însă fluxurile rămân mult sub cele aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere care tranzitau prin Strâmtoarea Hormuz în fiecare zi înainte de război.

Dezvoltarea unor rute alternative de export implică nu numai investiții masive în infrastructură, ci și timp. Adesea, acorduri transnaționale sunt necesare dacă conductele trec prin mai multe teritorii.

Tranzitul navelor prin Ormuz rămâne semnificativ sub nivelurile de dinainte de război. Traficul pe ruta maritimă a scăzut la cel mai scăzut punct al războiului din Iran în luna mai, potrivit Lloyd's List.

Navele blocate în Golf riscă să fie atacate de forțele iraniene, cu excepția cazului în care primesc aprobarea Teheranului pentru a traversa o rută desemnată prin Ormuz. De asemenea, acestea riscă sancțiuni americane dacă cooperează cu Iranul.

Industria petrolieră a avertizat administrația Trump că menținerea blocadei în Strâmtoarea Ormuz va epuiza stocurile de petrol și carburanți de pe piața mondială până la niveluri susceptibile a provoca o creștere globală a prețurilor la energie în următoarele săptămâni