O femeie și-a pierdut pensia de invaliditate după ce a stat prea mult în Maroc. Acum este obligată să returneze peste 32.800 de euro

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Pensiile necontributive reprezintă un venit minim celor care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia de o pensie contributivă, din cauza lipsei contribuțiilor. În Spania, există două tipuri: pensia de bătrânețe necontributivă, pentru cei care nu ating perioada minimă de cotizare, și pensia de invaliditate, destinată persoanelor cu dizabilități și aflate în situație de vulnerabilitate economică. După o călătorie prea lungă în Maroc, o femeie a rămas fără pensia sa de invaliditate și chiar a fost obligată să restituie 32.857 de euro, potrivit publicației spaniole OK Diario.

Un caz legat de o pensie de invaliditate necontributivă a ajuns să fie soluționat în instanță. Sistemul de Asigurări Sociale din Spania (n.r. – Seguridad Social) a decis să suspende pensia unei femei, după ce au constatat că aceasta petrecuse perioade îndelungate în Maroc și că veniturile unității sale familiale depășeau limitele stabilite pentru menținerea pensiei.

Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia a susținut decizia administrativă și a obligat beneficiara să restituie suma de 32.857,20 de euro încasată în mod nejustificat.

Povestea a început în decembrie 2013, când femeia a început să primească o pensie de invaliditate necontributivă. Pensia oferită de stat se ridica la 604,20 euro pe lună și includea un supliment care oscila între 36,03 și 37,69 euro încă de la începutul acordării acesteia.

În plus, ea primea o pensie din Maroc în valoare de 96,68 euro pe lună.

Timp de mai mulți ani, a beneficiat de ambele pensii, până când Asigurările Sociale au constatat că a stat în afara Spaniei pentru perioade mai lungi decât cele permise. Între 2018 și 2021, a acumulat un total de 680 de zile de ședere în Maroc. Un pensionar nu poate să rămână în străinătate mai mult de 90 de zile pe an.

După analizarea dosarului, Seguridad Social a concluzionat că beneficiara nu mai îndeplinea condițiile necesare pentru a păstra banii.

Primul motiv a fost nerespectarea cerinței de reședință, deoarece „legislația prevede că persoanele care primesc o pensie necontributivă trebuie să locuiască în Spania și să nu rămână în străinătate mai mult de 90 de zile pe an calendaristic.

Al doilea motiv a ținut de venituri. În 2021, veniturile unității sale familiale s-au ridicat la 73.291,08 euro, o sumă care depășea cu mult limita stabilită pentru a putea beneficia în continuare de ajutor. Din acest motiv, Administrația a decis să suspende pensia cu efect retroactiv începând din iunie 2018 și a solicitat restituirea tuturor sumelor plătite în mod nejustificat.

Printre acestea se aflau 8.458 de euro corespunzători anului 2021 și o ultimă plată de 764,40 euro efectuată în ianuarie 2022, ajungându-se la o datorie totală de 32.857,20 euro.

Femeia spune că nu s-a întors din cauza pandemiei

Femeia a susținut că șederea sa prelungită în afara Spaniei, între martie și septembrie 2020, a fost motivată de restricțiile la frontieră impuse în timpul pandemiei de Covid-19. Potrivit argumentelor sale, închiderea frontierelor i-a împiedicat întoarcerea în țară, motiv pentru care a fost nevoită să rămână în Maroc în acea perioadă, din motive pe deplin justificate.

Totuși, Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia a concluzionat că beneficiara nu a îndeplinit cerința de rezidență necesară pentru menținerea pensiei. Magistrații au reamintit că șederea în străinătate mai mult de 90 de zile pe an, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, cum ar fi o boală, constituie un motiv suficient pentru încetarea pensiei oferite de stat.

În acest caz, s-a constatat că aceasta a petrecut 135 de zile în Maroc în 2018, 136 în 2019, 260 în 2020 și 149 în 2021, perioade care depășeau cu mult limita legală și care, în plus, nu fuseseră comunicate în prealabil administrației.

De asemenea, hotărârea a subliniat că valoarea veniturilor unității familiale constituia, în sine, un motiv suficient pentru încetarea dreptului la pensie.

Astfel, instanța a confirmat atât retragerea pensiei necontributive de invaliditate, cât și obligația de a restitui suma de 32.857,20 euro încasată în mod nejustificat.

Ce prevede legea

Pensia necontributivă de invaliditate se adresează persoanelor care prezintă un grad de invaliditate egal sau mai mare de 65% și care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru a beneficia de o pensie contributivă. Una dintre principalele condiții este ca solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani la data depunerii cererii.

În plus, este necesar să se dovedească o ședere continuă în Spania de cel puțin cinci ani, dintre care cei doi ani imediat anteriori depunerii cererii trebuie să fi fost petrecuți fără întrerupere pe teritoriul spaniol.

De asemenea, este obligatoriu să se dețină un grad de handicap recunoscut de cel puțin 65%. Din punct de vedere economic, legislația prevede că, în cursul anului 2026, veniturile personale anuale nu pot depăși 8.803,20 euro.

Cu toate acestea, atunci când solicitantul locuiește împreună cu soțul/soția sau cu rude până la gradul al doilea de rudenie sau adopție, se iau în considerare nu numai veniturile sale, ci și cele ale întregii unități economice de conviețuire.

De exemplu, dacă locuiește doar cu soțul/soția sau cu rude de gradul al doilea, limita anuală este de 14.965,44 euro pentru două persoane care locuiesc împreună, de 21.127,68 euro pentru trei și de 27.289,92 euro pentru patru.

Aceste sume cresc atunci când beneficiarul dovedește necesitatea asistenței unei a treia persoane sau când locuiește împreună cu rude de gradul întâi, precum părinții sau copiii.