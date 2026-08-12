Cod portocaliu de vijelii, cu rafale de 90 km/h, ploi torențiale și grindină de 3 cm. Anunțul ANM cu zonele vizate

1 minut de citit Publicat la 18:57 12 Aug 2026 Modificat la 18:59 12 Aug 2026

ANM precizează că, în zona aflată sub avertizare, în ultimele ore s-au acumulat deja cantități de apă de peste 25–30 l/mp,. Sursa foto: Getty Images

ANM a emis, miercuri seară, o avertizare Cod portocaliu de vijelii pentru localități din județul Argeș, valabilă între orele 18:40 și 19:30. Sunt prognozate averse torențiale de 20–30 l/mp, frecvente descărcări electrice, rafale de vânt de 70–90 km/h și grindină de dimensiuni mici și medii.

Sunt vizate localitățile Rucăr, Lerești, Dragoslavele și Dâmbovicioara, unde sunt prognozate averse torențiale care pot acumula între 20 și 30 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii avertizează și asupra unor frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70–90 km/h. De asemenea, este prognozată grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 2–3 centimetri.

ANM precizează că, în zona aflată sub avertizare, în ultimele ore s-au acumulat deja cantități de apă de peste 25–30 l/mp, ceea ce crește riscul de acumulări de apă în urma noilor averse.

Avertizarea are loc, în contextul în care meteorologii ANM au emis o prognoză actualizată pentru ziua de miercuri, cu mai multe Coduri galbene atât de căldură extremă, cât și de ploi și vijelii.

Potrivit meteorologilor, până la ora 21:00, județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.