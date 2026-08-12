Se schimbă regulile la construcția de case. Unde pot fi ridicate fără autorizație și ce prevede noul Cod al urbanismului

2 minute de citit Publicat la 19:26 12 Aug 2026 Modificat la 19:26 12 Aug 2026

Noul Cod al amenajării teritoriale, urbanismului și construcțiilor permite, în anumite condiții, ridicarea fără autorizație a locuințelor unifamiliale de cel mult 150 mp. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost publicat în Monitorul Oficial luni, 10 august 2026, și intră în vigoare pe 25 august 2026.

Articolul 294 din noua lege permite realizarea, pe baza procedurii simplificate de notificare, a unor construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale, precum și a unei locuințe unifamiliale, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Construcțiile noi care pot fi realizate doar cu notificarea Primăriei trebuie să fie amplasate în mediul rural, în intravilan, în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Lucrările trebuie să respecte documentațiile de urbanism aprobate și regulamentul de urbanism aplicabil terenului.

În cazul anumitor anexe care pot fi realizate fără nicio formalitate, acestea trebuie, de asemenea, să fie construite în mediul rural și să respecte Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al localității.

Ce condiții trebuie să respecte casele pentru a putea fi ridicate fără autorizație, în baza noului Cod al urbanismului

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor permite, prin procedura simplificată de notificare, construirea unei singure locuințe unifamiliale.

Aceasta trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Locuința trebuie să aibă acces și lot propriu, să fie construită în intravilanul rural, să aibă regim de înălțime parter sau demisol și parter, fără subsol, iar suprafața desfășurată să fie de maximum 150 mp.

Casa trebuie să respecte regulamentul de urbanism aplicabil și să se bazeze pe unul dintre tipurile de proiect prevăzute de noul Cod.

Astfel, poate fi utilizat un proiect-tip pus la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale, un proiect ales în urma unui concurs de soluții organizat potrivit metodologiei prevăzute de lege sau un proiect individual.

În cazul unui proiect individual, acesta trebuie întocmit de un colectiv tehnic de specialitate format din arhitect cu drept de semnătură, inginer proiectant de structuri și proiectant de instalații.

Proiectul trebuie să respecte Ghidul de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, elaborat de Ordinul Arhitecților din România, și să fie avizat de arhitectul-șef al județului.

Ce spune nou Cod al urbanismului despre anexele locuințelor din mediul rural

Noul Cod prevede reglementări diferite pentru anexele construite în mediul rural, în funcție de suprafața acestora.

Anexele exterioare locuințelor unifamiliale care nu depășesc 20 mp cumulat pot fi ridicate fără notificare.

Acestea pot fi terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, magazii, grupuri sanitare și alte construcții similare.

Pentru a intra în această categorie, construcțiile, pe lângă suprafața maximă de 20 mp, trebuie să aibă o înălțime de cel mult 2,5 metri, să fie construite fără fundație, să aibă caracter provizoriu și să fie demontabile.

De asemenea, trebuie să aibă o structură din lemn sau metal și să respecte Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al localității.

Pentru anexele de 50 mp cumulat, trebuie îndeplinită prin procedura de notificare.

Pentru o locuință sau o anexă ridicată în baza notificării, terenul trebuie să îndeplinească cerințele de amplasare prevăzute de noul Cod.

Astfel, construcția trebuie să fie situată în mediul rural și în intravilan, în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice și să respecte documentațiile de urbanism aprobate.