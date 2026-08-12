Noi imagini cu accidentul din Brașov, în care au murit doi oameni. Poliția verifică dacă șoferul a suferit o criză de epilepsie

Momentul accidentului mortal din centrul Brașovului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. FOTO Colaj foto Antena 3 CNN

Avem acum noi imagini cu accidentul din Brașov, în care doi oameni au fost omorâți pe trotuar, iar alți doi au fost răniți de un șofer care a scăpat mașina de sub control. Camerele de supraveghere surprind momentul în care autoturismul sare peste un sens giratoriu, intră pe contrasens, iar mai apoi îi lovește în plin pe oamenii care se aflau pe trotuar.

Între timp, șoferul a fost supus mai multor expertize medicale. Acum polițiștii iau în calcul posibilitatea ca acesta să fi suferit o criză de epilepsie.

Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Imaginile surprinse de pe camerele de supraveghere din oraș arată momentul tragediei. Mașina condusă de șoferul de 50 de ani din Brașov sare peste sensul giratoriu și se deplasează necontrolat pe contrasens.

Ulterior, intră în plin pe trotuar, unde lovește trei turiști. Imediat, strada din centrul Brașovului, plină de turiști, este împânzită de polițiști și ambulanțe. Medicii au încercat minute bune să salveze victimele.

„Am văzut că a luat pe cineva sub mașină, am fugit la fața locului. Am văzut că la semafor – de fapt văzusem înainte, la semafor era un grup de oameni care așteptau să se dea verde. Am fugit să-i văd pe cei doi...”, spune unul dintre martori.

„Carnagiu! N-am văzut în viața mea așa ceva!”, mărturisește altcineva.

Din păcate, însă, pentru Alexandru, românul de 26 de ani din Piatra Neamț, medicii nu au mai putut face nimic. Peste doar 10 zile, pe 22 august, acesta urma să-și sărbătorească ziua de naștere.

Și unul dintre turiștii străini, în vârstă de 34 de ani, a murit pe loc, în ciuda manevrelor de resuscitare. A treia victimă, tot din Germania, a fost internată în spital în stare gravă.

„Pacientul se află internat în secția ATI în urma unui politraumatism. Este intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate”, a declarat Alina Cristea, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Brașov.

Șoferul a ajuns și el la spital pentru investigații. Înainte, însă, polițiștii au stabilit că nu a consumat alcool, nici droguri, înainte de a se urca la volan.

O anchetă va scoate la iveală toate detaliile. Până atunci, polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o problemă medicală a conducătorului auto.