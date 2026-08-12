Toate mega-depozitele Wildberries, „Amazonul rusesc”, au ars din temelii, după atacurile cu drone ucrainene

1 minut de citit Publicat la 18:55 12 Aug 2026 Modificat la 19:03 12 Aug 2026

Imagine din satelit a unui depozit Wildberries din regiunea rusă Krasnodar, ars complet, după un atac cu drone ucrainene. Foto: Profimedia Images

Toate depozitele mari Wildberries, companie considerată „Amazonul Rusiei”, au fost distruse în atacurile cu drone ucrainene. 12 astfel de mega-depozite au ars din temelii, iar pagubele provocate de ucraineni asupra acestei companii ruse continuă să crească, informează The Moscow Times.

În total, compania a pierdut până în prezent o treime din capacitatea depozitelor sale de pe cuprinsul Federației Ruse. Wildberries are aproape 100.000 de puncte de livrare a comenzilor și vinde anual produse în valoare de 6 trilioane de ruble (echivalentul a circa 63 de miliarde de euro).

Până în prezent, mărfuri în valoare de 480 de miliarde de ruble (în jur de 5 miliarde de euro) au ars în depozitele distruse de atacurile cu drone ucrainene.

În prezent, Wildberries „practic nu mai dispune de depozite mari”, a declarat Serghei Semko, analist Data Insight, pentru publicația New York Times, preluată de The Moscow Times. „În fiecare zi, câte un depozit e distrus metodic”.

În noaptea de 11 august, aproximativ 15 drone au atacat regiunea rusă Voronej și mai multe zone din apropierea orașului, a declarat guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev. O persoană a murit în timpul atacului, iar alte două au fost rănite și spitalizate.

„Au izbucnit incendii la două depozite ale unei mari companii. La unul dintre obiective, incendiul a fost localizat pe o suprafață de 16.000 de metri pătrați, iar la celălalt pompierii intervin pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați”, a scris Gusev pe Telegram. Potrivit acestuia, epavele dronelor au avariat și trei camioane și o mașină.

Centrul de distribuție Wildberries se află în localitatea Aleksandrovka, din districtul Novousmanski al regiunii Voronej. Complexul are o suprafață de 152.900 de metri pătrați, iar capacitatea sa de depozitare permite păstrarea a peste 90 de milioane de produse.

Compania Wildberries & Russ a investit aproximativ 11 miliarde de ruble (în jur de 117 milioane de euro) în construirea centrului, care a devenit complet operațional în noiembrie 2025.

Forțele armate ucrainene au început să atace infrastructura logistică a Wildberries la 18 iulie.

La începutul lunii august, suprafața totală a depozitelor atacate depășea 1,5 milioane de metri pătrați, echivalentul a 27% din întreaga capacitate de depozitare a platformei, potrivit calculelor publicației Viorstka. În total, aproximativ 20 de centre logistice au fost atacate, inclusiv cele din Elektrostal, Krasnodar, Nevinnomîssk, Ekaterinburg și Sankt Petersburg. Cel puțin 14 dintre acestea au ars.