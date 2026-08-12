Chinezii au făcut un tren care ajunge de la zero la 800 kilometri pe oră în numai 5 secunde

2 minute de citit Publicat la 17:56 12 Aug 2026 Modificat la 17:57 12 Aug 2026

Cel mai rapid tren maglev comercial din lume aflat în exploatare este Fuxing, din China, și atinge o viteză maximă de 350 km/ oră FOTO: Getty Images

Un tren experimental de mare viteză din China și-a doborât propriul record mondial de accelerație, ajungând de la zero la 800 km/ oră în aproximativ cinci secunde, ceea ce ar putea deschide calea către transportul ultra-rapid.

Trenul maglev, cu o greutate considerabilă, a accelerat de la staționare până la 800 km/ oră în doar 5,3 secunde, pe o pistă de testare lungă de 1 km, la Laboratorul Donghu din provincia Hubei, potrivit The Independent.

Trenurile maglev folosesc forța magnetică pentru a ridica întregul tren ușor deasupra șinelor, eliminând astfel frecarea asociată contactului cu acestea, în timp ce o undă magnetică generată de bobinele amplasate de-a lungul șinelor propulsează vehiculul înainte.

Cercetătorii chinezi au demonstrat că trenul nu numai că poate atinge viteze extreme, ci și că se poate opri controlat cu ajutorul sistemului său de frânare.

După ce a accelerat de la zero la 800 km/ oră, trenul s-a oprit lin, reducându-și treptat viteza pe o distanță de aproximativ 200 de metri.

A fost pentru a treia oară în șase luni când același tren a doborât recordul mondial de accelerație pe distanțe scurte.

Trenul, care cântărește 1,1 tone, a fost testat pentru prima dată în iunie 2025, când a atins aproximativ 650 km/ oră în șapte secunde, stabilind un record mondial. Ulterior, trenul și-a doborât propriul record în cadrul unor teste succesive, atingând aproximativ 700 km/ oră și apoi 798 km/ oră, reducând în același timp considerabil timpul necesar pentru accelerare.

În cadrul fiecărei sesiuni de testare, cercetătorii au împins la limită mai multe tehnologii esențiale, printre care furnizarea de energie de mare putere, propulsia electromagnetică, controlul levitației la viteze ridicate și frânarea de urgență, a relatat televiziunea națională CCTV.

Trenurile maglev aflate în prezent în exploatare în China și Japonia circulă cu aproximativ 320 km/ oră. Cel mai rapid tren maglev comercial din lume, Fuxing, din China, atinge o viteză maximă de 350 km/ oră.

Cercetătorii de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China dezvoltă, de asemenea, trenuri maglev ultra-rapide, iar în cadrul unuia dintre testele lor un prototip a atins o accelerație corespunzătoare vitezei de 697 km/h în doar două secunde.

Deși tehnologia, în stadiul său actual, nu este destinată transportului de persoane, cercetătorii speră că principiile care stau la baza acesteia vor putea conduce în cele din urmă la dezvoltarea unor sisteme de lansare pentru rachete și avioane de luptă.

Oamenii de știință chinezi dezvoltă, de asemenea, tehnologii similare de levitație magnetică ultra-rapidă, concepute pentru a permite circulația trenurilor în interiorul unor tuburi cu presiune scăzută sau chiar în vid.

Totuși, și aceste tehnologii se confruntă cu mai multe provocări, printre care costurile infrastructurii, siguranța pasagerilor și construirea unor șine aliniate cu precizie pe distanțe foarte mari.