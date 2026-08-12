Polonia protestează după ce Starlink a exclus-o din zona de roaming Europa: „Refuz să fim tratați mai prost decât ceilalți europeni”

1 minut de citit Publicat la 18:08 12 Aug 2026 Modificat la 18:08 12 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Polonia a transmis un protest oficial către compania lui Elon Musk, după ce a fost scoasă din zona de roaming SpaceX Europe a serviciului Starlink, a anunțat miercuri ministrul polonez pentru dezvoltare digitală, relatează AFP, citată de Agerpres.

În noile condiții, care intră în vigoare de luni, Starlink precizează că „Polonia nu este inclusă în zona Europa”.

Asta înseamnă că utilizatorii din Polonia vor fi nevoiți de acum să anunțe Starlink pentru orice călătorie în afara granițelor, inclusiv în interiorul Europei, și să plătească un abonament mai scump dacă depășesc 30 de zile petrecute în deplasare.

Pentru ceilalți cetățeni europeni, aceste reguli se aplică doar când ies din zona Europa, care, potrivit Starlink, cuprinde 36 de țări și teritorii.

„Refuz ca o mare companie tehnologică mondială să îi trateze pe poloneze şi pe polonezi mai puţin bine decât pe ceilalţi europeni”, a scris pe X ministrul Krzysztof Gawkowski.

Acesta a criticat și cerința impusă clienților polonezi de a depune o „declarație de călătorie”, însoțită de copia pașaportului sau a unui alt act de identitate cu fotografie, ori de câte ori se deplasează.

„Am cerut SpaceX să restabilească de urgenţă condiţii de concurenţă echitabile pentru clienţii polonezi ai companiei”, a adăugat Gawkowski, precizând că nu acceptă justificări de tipul „aşa trebuie să fie”.

Polonia, țară cu 37 de milioane de locuitori și aliat de încredere al Ucrainei vecine, finanțează accesul Kievului la Starlink, sistem folosit de forțele ucrainene pentru a se apăra în fața invaziei ruse.

Anul trecut, Varșovia a anunțat că a alocat 77 de milioane de euro pentru achiziția a 24.560 de terminale și pentru plata abonamentelor lunare aferente acestora în Ucraina, la care se adaugă alte 5.150 de terminale furnizate de alte entități.

Deocamdată nu este clar dacă noile reguli Starlink vor avea vreun efect asupra abonamentelor destinate Ucrainei.

Nu este prima tensiune între Varșovia și șeful SpaceX. În trecut, ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski a intrat de mai multe ori în dispută cu Elon Musk pe tema utilizării Starlink în Ucraina.

Inițial i-a cerut să mențină serviciul funcțional în această țară, iar ulterior l-a somat să blocheze accesul Rusiei la rețea, pe care Moscova o folosea în războiul împotriva Kievului.