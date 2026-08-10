O țară cu multe saloane de coafură folosește părul uman pentru a curăța oceanele de poluare. Cum funcționează

2 minute de citit Publicat la 19:05 10 Aug 2026 Modificat la 19:08 10 Aug 2026

O inițiativă de mediu folosește părul uman pentru a capta țițeiul și alți poluanți din oceane. Foto: Getty Images

O nouă inițiativă de mediu folosește părul uman pentru protejarea oceanelor, relatează Euronews.

Inițiativa se bazează pe construirea de bariere din șuvițe de păr.

Acestea sunt desfășurate în anumite zone ale litoralului și funcționează ca absorbant pentru deversările de petrol și contaminarea cu mase plastice.

Tehnologia este deja utilizată în Chile și Statele Unite ale Americii și a inspirat-o pe Mariana Robrahn, fondatoarea organizației neguvernamentale Fiotrar, să dezvolte un proiect similar în Brazilia.

Testele au fost efectuate pentru prima dată în Enseada de Bom Jesus, pe malul Golfului Guanabara, în statul Rio de Janeiro, unde exista deja o barieră pentru reținerea deșeurilor.

„Aceste filtre sunt fixate de bariera plutitoare portocalie care reține deșeurile. O folosim drept suport pentru bariera Fiotrar”, explică Ana Beatriz Gonçalves, inginer de mediu și responsabilă cu întreținerea săptămânală a noilor dispozitive ecologice.

În prezent, în Golful Guanabara, în locul micilor ambarcațiuni cu pescari care aruncă plase, este ceva obișnuit să vezi un fel de cilindru umplut cu păr, lansat la apă pentru a forma o barieră care captează petrolul, biodieselul și alte substanțe poluante.

Barierele pot rămâne în mare până la patru luni, colectând poluarea provenită de la nave, deversări ilegale și alte surse de contaminare, detaliază Caroline Carvalho, chimistă în cadrul proiectului.

Numeroasele saloane de coafură braziliene alimentează cu păr inițiativa de mediu

Inițiativa a apărut într-o țară cu un număr mare de saloane de coafură, ceea ce îi oferă un potențial considerabil, deoarece principala materie primă este aproape inepuizabilă.

Aproximativ o duzină de saloane de coafură donează părul tăiat - care nu va mai fi folosit pentru confecționarea perucilor - în vederea producerii acestor „pături ecologice”.

Blana animalelor poate fi, de asemenea, folosită pentru filtrarea și absorbția petrolului.

Mariana Robrahn, fondatoarea ONG-ului, nu este la prima inițiativă în care folosește păr uman în scopuri caritabile: în 2013, ea a lansat proiectul „Cabelegria”, vizând confecționarea de peruci din păr donat pentru pacienții bolnavi de cancer.

Deversările ucid peștii din Golful Guanabara

Din cauza traficului maritim intens, cu nave care sosesc și pleacă în permanență, Golful Guanabara se confruntă de zeci de ani cu diverse forme de poluare și, prin urmare, a fost ales ca loc de testare.

Într-un interviu acordat agenției AP, Sérgio Carvalho, un localnic care se ocupă cu pescuitul, a vorbit despre contaminarea zonei cu poluanți.

„Când ieșim la pescuit cu plasele, ne confruntăm cu efectele deversărilor de petrol. Petrolul rămâne la suprafață, dar afectează totul până la o adâncime de aproximativ un metru și jumătate. Peștii dispar”, spune el.

Speranța comunității pescarilor, precum și a tuturor organizațiilor de mediu implicate în proiect, este ca aceste bariere din păr să contribuie la refacerea ecosistemelor și la reducerea poluării din golf, notează Euronews.