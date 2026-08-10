"Debitează propagandă stalinistă". MAE răspunde amenințărilor Rusiei după cumpărarea Portului Giurgiulești

1 minut de citit Publicat la 19:41 10 Aug 2026 Modificat la 19:57 10 Aug 2026

MAE: "Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei". Foto: Ciprian Șerban / Facebook

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat dur după amenințările unui oficial rus, în contextul achiziției Portului Giurgiulești de către România. MAE acuză Moscova că recurge la "propagandă stalinistă" și susține că războiul și mesajele propagandistice ale Rusiei fac parte din aceeași strategie de control asupra statelor din regiune.

"Orice oficial rus vorbind despre identitatea națională a unei țări se află într-o evidentă contradicție. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire.

Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin.

Cum să iei în serios orice afirmație despre astfel de subiecte venind de la Moscova? În Rusia țaristă și apoi în Uniunea Sovietică comunistă, politica oficială a fost una a rusificării forțate a popoarelor ocupate.

Identitățile naționale și aspirațiile naționale nu răspund cerințelor Moscovei nici când e vorba de limbă, nici când este vorba de decizii economice și de investiții. Au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce sa facă.

Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei.”

Amenințările Federației Ruse

Ministerul Afacerilor Externe din Federația Rusă a venit cu o serie de declarații belicoase la adresa României și a Republicii Moldova, în legătură cu Portul Giurgiulești, recent cumpărat de România.

Ambasada Federației Ruse la București a postat luni un fragment dintr-un interviu dat duminică de Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al Ministerului rus de Externe, agenției de presă de stat controlate de Kremlin.

În declarație, Pilipson se referă la achiziționarea operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești.

Întrebat "de ce are nevoie România de acest port și ar putea, în calitate de stat membru NATO, să îl utilizeze în mod activ împotriva Rusiei?", el a răspuns: "Achiziționarea

operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, prin care se realizează peste 70% din importurile și exporturile Republicii Moldova pe cale navigabilă, a fost prezentată la București drept un pas către „reunificarea economică”, fiind anunțată și utilizarea acestui nod de transport „în procesul de reconstrucție a Ucrainei”.

Întrebat despre "discuțiile privind o posibilă unire a României cu Republica Moldova", Pilipson a susținut că promovarea acestui subiect în presă ar face parte dintr-o "campanie de influențare a opiniei publice din Republica Moldova."