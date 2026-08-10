Iulie a fost cea mai fierbinte lună din SUA, din 1895, de când se fac măsurători ale temperaturii

Smog de la incendiile din Canada pe cerul Mahattanului și caniculă în New York, iulie 2026. Foto: Getty Images

Iulie a fost cea mai călduroasă lună înregistrată în istoria măsurătorilor meteorologice din SUA, arată datele publicate luni de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), informează CNN.

Luna iulie a fost caracterizată prin valuri de căldură intense și prelungite care au dus la temperaturi record înregistrare pe Coasta de est a SUA și până în zonele de câmpie și statele din sud-vestul țării. Primele măsurătorile meteo ale temperaturii, realizate de NOAA, datează din 1895.

De asemenea, Europa de Vest a înregistrat cel mai cald început de vară din istorie, perioada iunie-iulie atingând un nivel record, din cauza valurilor de căldură extremă repetate, secetei generalizate şi incendiilor dramatice, alimentate de încălzirea climei.

Seceta afectează deja zone întinse din Europa, solurile fiind neobișnuit de uscate, iar nivelul apelor marilor râuri fiind scăzut. Totodată, intensificarea fenomenului El Nino ar putea determina o creștere și mai mare a temperaturii globale în a doua jumătate a anului.

Temperatura medie din iulie înregistrată în 48 de state americane a fost cu 3,3 grade Fahrenheit peste media secolului 20, potrivit NOAA. Acesta a fost cu aproximativ 0,1 până la 0,2 grade mai cald decât iulie 1936 și iulie 2012 — cei mai călduroși ani de până acum, a precizat NOAA.

Luna iulie s-a caracterizat în SUA prin apariția unor „domuri de căldură”, asociate unor blocaje atmosferice, similare literei grecești Omega: o zonă puternică de presiune, situată între două regiuni de presiune săzută, care acționează ca un capac pe o oală, „capturând” și intensificând aerul fierbinte de dedesubt.

Conform CNN, pe termen lung, schimbările climatice provocate de om fac ca valurile de căldură să fie mai intense, mai durabile și mai frecvente.

Pe lângă schimbările climatice pe termen lung, un fenomen El Niño care se intensifică rapid în Oceanul Pacific tropical începe, de asemenea, să fie un factor în creșterea temperaturilor medii globale ale aerului și ale apei și ar fi putut avea un rol de susținere în creșterea temperaturilor aerului din luna iulie în Statele Unite.

Totuși, studiile au arătat că valurile de căldură individuale care au lovit țara au fost mai legate de schimbările climatice și de variabilitatea naturală a sistemelor meteo decât de El Niño.

Căldura extremă din iulie nu s-a limitat doar la Statele Unite, deoarece mare parte din Europa a avut multiple valuri de căldură care au dus la izbucniri de incendii de pădure la sfârșitul lunii și la începutul lui august în Spania, Franța, Marea Britanie, Grecia și alte țări. Valul de vreme extremă a continuat în august în America de Nord și Europa, de la incendii mortale și-record în Washington și Oregon, până la valuri suplimentare de căldură și incendii mistuitoare în SUA și Europa de Vest.