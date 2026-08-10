Jeff Bezos, tot mai aproape de a deveni acționar al clubului FC Liverpool. Tranzacția ar ajunge la aproape 1,55 miliarde de euro

Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon. Sursa foto: Hepta

Proprietarii clubului englez de fotbal FC Liverpool Liverpool sunt aproape de vânzarea unui pachet de 30% din acțiuni, pentru aproape 1,55 miliarde de euro (1,35 miliarde de lire), către un consorțiu din care face parte și Jeff Bezos, relatează The Guardian. Grupul care îl include pe fondatorul Amazon a purtat negocieri cu Fenaway Sports Group (FSG), acționarul majoritar al lui Liverpool din 2010. În consorțiu se află și Amit Bhatia, ginerele miliardarului din industria oţelului Lakshmi Mittal şi, până de curând, acţionar al clubului Queens Park Rangers din Championship, și Eduardo Saverin, cofondatorul Facebook.

În urma unor discuții purtate timp de câteva luni cu FSG, un consorțiu din care face parte fondatorul Amazon, Jeff Bezos, este aproape de a finaliza o tranzacție pentru un pachet de 30% din acțiunile clubului Liverpool. Conform sursei citate, investitorii sunt conduși de Amit Bhatia, ginerele miliardarului indian Lakshmi Mittal, care a fost anterior acționar și membru al conducerii clubului Queens Park Rangers.

Cofondatorul Facebook, Eduardo Saverin, este un alt membru al grupului care va plăti suma de aproape 1,55 miliarde de euro (1,35 miliarde de lire). Acordul este practic stabilit, însă finalizarea acestuia ar putea dura până la o lună.

În vârstă de 62 de ani, Jeff Bezos are o avere estimată la aproape 222,6 miliarde de euro (190 de miliarde de lire sterline), potrivit Forbes, ceea ce îl plasează pe locul al patrulea în topul celor mai bogați oameni din lume. Eduardo Saverin are, conform estimărilor, o avere de aproape 28 miliarde de euro.

Aceasta va fi prima investiție a lui Bezos în fotbal, însă el a analizat anterior posibilitatea de a licita pentru francize din NFL. În cadrul tranzacției, la care a oferit consultanță firma Deloitte, miliardarul american va primi o participație, au mai scris jurnaliştii publicaţiei britanice The Guardian.

Jeff Bezos este președintele executiv al Amazon, după ce a renunțat la conducerea operațională zilnică a companiei atunci când a demisionat din funcția de director general, în urmă cu cinci ani. Sub conducerea sa, retailerul online și-a diversificat activitatea, devenind un furnizor de divertisment și achiziționând numeroase drepturi de difuzare a evenimentelor sportive pentru serviciul său de streaming.