Tatăl lui Lionel Messi a murit. Jorge Messi avea 68 de ani

1 minut de citit Publicat la 22:26 08 Aug 2026 Modificat la 22:26 08 Aug 2026

Jorge Messi, tatăl lui Lionel Messi, a murit vineri seară / sursă foto: Colaj Profimedia Images

Jorge Messi, tatăl superstarului fotbalului Lionel Messi, a murit vineri seară la vârsta de 68 de ani, după o lungă suferință, a confirmat Confederația sud-americană de Fotbal (CONMEBOL), citată de DPA, potrivit Agerpres.

„CONMEBOL regretă profund decesul lui Jorge Messi, tatăl fotbalistului argentinian Lionel Messi”, a scris CONMEBOL sâmbătă pe rețeaua X.

Primul club al lui Lionel Messi, Newell's Old Boys, alături de ziarele argentiniene Ole și Clarin au relatat, de asemenea, despre dispariția lui Jorge Messi. Detalii despre cauza decesului nu au fost dezvăluite însă.

„Cu profundă tristețe și durere, Newell's Old Boys își ia rămas bun de la Jorge Messi, care a decedat la vârsta de 68 de ani în orașul Rosario”, a scris Newell's.

Sănătatea lui Jorge Messi a fost o preocupare în timpul recentei Cupe Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada.

Lionel Messi a fost vizibil emoționat după ce a marcat primul dintre cele trei goluri ale sale în meciul de debut al Argentinei împotriva Algeriei, spunând că a plâns dintr-un motiv „care nu are legătură cu sportul”. Însă familia a declarat ulterior că recuperarea lui Jorge Messi decurgea „favorabil”.

Jorge Messi, care a fost și agentul fiului său, a jucat un rol fundamental în ascensiunea lui Lionel Messi către culmile fotbalului, pentru a deveni unul dintre cei mai buni jucători din istoria acestui sport.

El a fost cel care a călătorit cu jucătorul la Barcelona la începutul anilor 2000 pentru perioada de probă care avea să-i deschidă porțile academiei clubului catalan.

Lionel Messi a câștigat 10 titluri în La Liga și cinci ligi ale Ligii Campionilor cu FC Barcelona, între alte trofee. În 2022, el a condus Argentina către al treilea titlu la Cupa Mondială.