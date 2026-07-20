Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Messi, în lacrimi la finalul Cupei Mondiale 2026. Imagini spectaculoase de la meciul Spania-Argentina

Messi, în lacrimi la finalul Cupei Mondiale 2026. Imagini spectaculoase de la meciul Spania-Argentina

R.K.
1 minut de citit Publicat la 01:29 20 Iul 2026 Modificat la 01:54 20 Iul 2026
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Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina. Foto: Profimedia Images

Spania a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala Cupei Mondiale 2026. 

Meciul a fost unul lipsit de goluri pentru 106 minute. În prelungiri, Fernan Torres a înscris pentru Spania. Argentina, rămasă în 10 oameni după eliminarea lui Enzo Fernadnes din ultimele minute ale timpului regulamentar, nu a mai reușit să revină în joc. La finalul meciului, cele două superstaruri, Messi și Yamal au trăit la poluri opuse sfârșitul turneului. Messi a fost surprins dezolat, în lacrimi, iar Yamal în culmea fericirii. 

Messi, în lacrimi la finalul Cupei Mondiale 2026. Imagini spectaculoase de la meciul Spania-Argentina 1086085
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Spectacolul de pe MetLife Stadium a fost unul total. La pauză au cântat Mandona, Justin Biber, BTS și Shakira.

Spania va primi 51 de milioane de dolari. Premiul al doilea este de 34 de milioane de dolari.

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Etichete: cupa mondiala 2026 Lionel Messi Lamine Yamal Cupa Mondiala campioana mondiala Spania Argentina

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