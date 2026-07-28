Golul atacantului din Capul Verde, Sidny Lopes Cabral, împotriva Argentinei, a fost votat „Golul Turneului” la Cupa Mondială 2026

Sidny Lopes Cabral, fotbalistul celor de la Capul Verde. Foto: Getty Images

Golul marcat de Sidny Lopes Cabral, jucătorul naționalei din Capul Verde, împotriva Argentinei, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, a fost votat Golul Turneului, a anunţat luni FIFA, citată de agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Atacantul Sidny Lopes Cabral a fost desemnat autorul celui mai frumos gol de la Cupa Mondială 2026

Condusă cu 2-1 de Argentina, în prelungiri, echipa africană a forţat egalarea, pe care a reuşit-o în minutul 103, printr-o execuţie spectaculoasă a lui Lopes Cabral, care a recuperat mingea în banda stângă, l-a depăşit pe Alexis Mac Allister şi a trimis mingea la vinclu cu un şut cu efect.

„A fost pur şi simplu ireal. Este o onoare enormă şi genul de recunoaştere la care visează orice jucător. Sunt incredibil de recunoscător tuturor celor care mi-au votat golul drept cel mai bun al turneului", a spus Lopes Cabral.

Congratulations, Sidny Lopes Cabral for the goal of the tournament at the 2026 World Cup! — #ARGvCPV pic.twitter.com/WsjBjUfe5Y — Tactical Meltdown (@tactmeltdown) July 28, 2026

„Acum provocarea este să continui să lucrez pentru a marca mai multe goluri de acest gen şi, mai presus de toate, să ajut atât clubul, cât şi ţara mea să câştige meciuri. Primirea acestui premiu este o onoare foarte specială pentru mine”, a mai spus fotbalistul, care s-a transferat în această vară de la echipa portugheză Benfica Lisabona la formaţia turcă Trabzonspor.

Argentina s-a impus în final cu scorul de 3-2, după o lovitură de cap a fundaşului Cristian Romero, deviată în propria poartă de Diney Borges (111).

Golurile marcate de Eldor Şomurodov (Uzbekistan) şi Wilson Isidor (Haiti) au ocupat locurile 2, respectiv 3 în clasamentul stabilit de FIFA.

Sidny Lopes Cabral s-a alăturat astfel lui Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard şi Richarlison, precedenţii câştigători ai premiului pentru cel mai frumos gol de la Cupa Mondială.