Momente de coşmar pe Aeroportul din München. Piloţii unui Boeing 787 au depăşit pista, iar coada avionului a fost avariată la decolare

Un Boeing 787 cu destinaţia Hanoi s-a întors la München din cauza unor probleme tehnice. Sursa colaj foto: Facebook/The National & X/Aviation Reporter

Scene de panică au avut loc la bordul unui Boeing 787 al Vietnam Airlines, pe Aeroportul din München. Piloţii au depăşit pista la decolare, iar coada avionului a atins pământul în momentul în care s-a desprins de la sol, relatează The National News. Ulterior, aeronava a survolat o oră şi jumătate deasupra oraşului pentru a consuma combustibilul şi, ulterior, au fost efectuate manevrele de aterizare. Reprezentanții aeroportului din şi Vietnam Airlines au anunţat că zborul cu cu destinația Hanoi s-a întors din cauza unor probleme tehnice apărute după decolare, informează Reuters.

Incidentul în care a fost implicat un Boeing 787 al Vietnam Airlines s-a înregistrat în cursul zilei de sâmbătă, iar unii dintre martori au surprins momentele derulate la scurt timp după ce piloţii au început procedurile de decolare.

În imaginile înregistrate de unii dintre călătorii aflaţi la sol se observă cum aeronava pare că depăşeşte pista în timpul decolării. Cu toate acestea, piloţii au reuşit să ridice de la sol avionul, după ce acesta a ajuns pe zona cu iarbă, lăsând în urmă un nor mare de praf.

Reprezentanţii Vietnam Airlines au anunțat că zborul a revenit pe Aeroportul din München din cauza unei "probleme tehnice", fără să ofere detalii suplimentare, au mai notat jurnaliştii de la The National News. Aeronava a rămas în aer o oră şi jumătate pentru a consuma combustibil înainte de aterizare.

✈️ INCREDIBLE FOOTAGE of Vietnam Airlines Boeing 787-9 seen dumping fuel over the Munich area after an emergency shortly after takeoff today.



A Boeing 787 departing on a long-haul flight to Hanoi carries a large fuel load, making its takeoff weight considerably higher than its… pic.twitter.com/WjWh15mY79 — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) August 15, 2026

Compania Vietnam Airlines a subliniat că echipajul a respectat procedurile prevăzute şi că aterizarea s-a desfăşurat în siguranţă, fără victime.

După aterizare, Boeingul 787 nu a mai putut părăsi pista de nord prin mijloace proprii şi a rămas imobilizat. Aeroportul din München a fost nevoit să închidă temporar pista şi să redirecţioneze traficul aerian către pista de sud.

Vietnam Airlines a anunţat că lucrează împreună cu autorităţile competente pentru inspectarea aeronavei şi că va furniza informaţii suplimentare după stabilirea cauzei incidentului şi a planului pentru continuarea călătoriei pasagerilor.