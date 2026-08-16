Debitul Dunării la intrarea în România continuă să scadă: va ajunge la 1.300 mc/s, de trei ori sub media lunii august

Imagini cu fluviul Dunărea, la Izvoarele, judeţul Constanţa. Sursa colaj foto: Agerpres

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va continua să scadă până la finele săptămânii viitoare, de la 1.400 mc/s în prezent la 1.300 mc/s, fiind de trei ori mai mic faţă de media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s, arată prognoza emisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 15 - 22 august 2026, potrivit Agerpres.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general staţionare, cu tendinţă uşoară de scădere.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2.000 mc/s şi unul minim de 1.450 mc/s.

În ceea ce priveşte râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare pe toată durata intervalului de prognoză, respectiv 16 - 22 august. În partea a doua a intervalului, sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, cu probabilitate mai mare în nordul, vestul şi nord-vestul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă.

În luna august 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei şi bazinele superioare ale Ialomiţei şi Buzăului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârlad, Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

În cursul lunii august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale, potrivit prognozei trimestriale emise de INHGA.