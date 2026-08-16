Kim Jong Un reafirmă legăturile cu Rusia cu ocazia Zilei Eliberării Coreei de sub dominația japoneză. Mesajul transmis lui Putin

1 minut de citit Publicat la 12:31 16 Aug 2026 Modificat la 12:31 16 Aug 2026

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, alături de Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat aprofundarea legăturilor cu Rusia într-un mesaj adresat preşedintelui rus, Vladimir Putin, în contextul în care Phenianul a marcat aniversarea independenţei faţă de dominaţia colonială a Japoniei, a anunţat duminică agenţia de ştiri de stat KCNA, citată de Reuters, potrivit Agerpres.

Kim Jong Un a răspuns unui mesaj de felicitare adresat de liderul de la Kremlin sâmbătă, cu prilejul împlinirii a 81 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Preşedintele rus a declarat că legătura a fost creată în timp ce soldaţii sovietici luptau împotriva Japoniei şi că această cooperare va continua "în toate sectoarele".

Liderul nord-coreean şi-a exprimat speranţa pentru viitorul legăturilor care "au dus mai departe istoria luptei comune pentru dreptate şi preţioasele tradiţii de prietenie".

Phenianul şi Moscova s-au apropiat de când Coreea de Nord a început să trimită trupe şi arme pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în ceea ce a fost cea mai semnificativă implicare a Phenianului într-un război din anii 1950 încoace.

Nava rusească Pallada a sosit sâmbătă în portul Wonsan pentru o vizită de bunăvoinţă, cu ocazia aniversării eliberării, şi a fost întâmpinată de oficiali provinciali nord-coreeni şi de personalul ambasadei ruse, a declarat KCNA.

AFP aminteşte că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat recent Coreea de Nord că se pregăteşte să trimită între 30.000 şi 50.000 de soldaţi pentru a sprijini forţele ruseşti, fără a specifica sursa acestor cifre sau un posibil calendar.

Marţi, el a susţinut, de asemenea, că Rusia a efectuat atacuri letale cu rachete balistice nord-coreene.

Liderul ucrainean a cerut Coreei de Sud să coopereze cu Kievul, în special în ceea ce priveşte sistemele de apărare aeriană. Seulul nu a răspuns până acum.