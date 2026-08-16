Antena 3 CNN Externe Kim Jong Un reafirmă legăturile cu Rusia cu ocazia Zilei Eliberării Coreei de sub dominația japoneză. Mesajul transmis lui Putin

Kim Jong Un reafirmă legăturile cu Rusia cu ocazia Zilei Eliberării Coreei de sub dominația japoneză. Mesajul transmis lui Putin

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 12:31 16 Aug 2026 Modificat la 12:31 16 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
poza in are apare Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, alături de Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, alături de Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat aprofundarea legăturilor cu Rusia într-un mesaj adresat preşedintelui rus, Vladimir Putin, în contextul în care Phenianul a marcat aniversarea independenţei faţă de dominaţia colonială a Japoniei, a anunţat duminică agenţia de ştiri de stat KCNA, citată de Reuters, potrivit Agerpres.

Kim Jong Un a răspuns unui mesaj de felicitare adresat de liderul de la Kremlin sâmbătă, cu prilejul împlinirii a 81 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Preşedintele rus a declarat că legătura a fost creată în timp ce soldaţii sovietici luptau împotriva Japoniei şi că această cooperare va continua "în toate sectoarele".

Liderul nord-coreean şi-a exprimat speranţa pentru viitorul legăturilor care "au dus mai departe istoria luptei comune pentru dreptate şi preţioasele tradiţii de prietenie".

Phenianul şi Moscova s-au apropiat de când Coreea de Nord a început să trimită trupe şi arme pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în ceea ce a fost cea mai semnificativă implicare a Phenianului într-un război din anii 1950 încoace.

Nava rusească Pallada a sosit sâmbătă în portul Wonsan pentru o vizită de bunăvoinţă, cu ocazia aniversării eliberării, şi a fost întâmpinată de oficiali provinciali nord-coreeni şi de personalul ambasadei ruse, a declarat KCNA.

AFP aminteşte că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat recent Coreea de Nord că se pregăteşte să trimită între 30.000 şi 50.000 de soldaţi pentru a sprijini forţele ruseşti, fără a specifica sursa acestor cifre sau un posibil calendar.

Marţi, el a susţinut, de asemenea, că Rusia a efectuat atacuri letale cu rachete balistice nord-coreene.

Liderul ucrainean a cerut Coreei de Sud să coopereze cu Kievul, în special în ceea ce priveşte sistemele de apărare aeriană. Seulul nu a răspuns până acum.

×
Etichete: Kim Jong Un mesaj Vladimir Putin Rusia Coreea de Nord independenta japonia

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close