Condimentul atât de greu de cultivat, încât 99% din ce găsim în magazine este falsificat

Wasabi-ul adevărat provine din rădăcina plantei Wasabia japonica. Foto: Getty Images

Crezi că știi ce gust are wasabi? Este foarte posibil să nu fi mâncat niciodată wasabi adevărat sau să fi gustat varianta autentică foarte rar și asta deoarece este un condiment extrem de greu de cultivat, potrivit huffpost.co.uk.

Cea mai mare parte din wasabi-ul servit în afara Japoniei este, de fapt, un amestec de hrean, muștar și coloranți alimentari. Cererea pentru wasabi adevărat este atât de mare încât chiar și în Japonia pasta de hrean este folosită frecvent în locul plantei autentice, uneori cu foarte puțin wasabi real sau chiar fără acesta.

Wasabi-ul adevărat are însă un gust diferit. Este mai vegetal și mai aromat decât amestecul pe bază de hrean. Are iuțeală, dar senzația nu rămâne mult timp și nu produce aceeași senzație puternică de ardere. Gustul este considerat mai fin, mai curat și mai apropiat de cel al unei plante proaspete.

În schimb, pasta de hrean folosită în restaurante este mai agresivă și nu are aceeași prospețime.

De ce este wasabi-ul un condiment greu de cultivat

Wasabi-ul adevărat provine din rădăcina plantei Wasabia japonica. Tocmai această plantă se află în spatele condimentului autentic pe care îl asociem cu bucătăria japoneză.

Problema este că Wasabia japonica nu este la fel de ușor de produs precum hreanul.

Hreanul crește mai repede și dezvoltă rădăcini mai mari, iar cultivarea sa este mai ieftină. Din acest motiv, el a devenit principalul înlocuitor al wasabi-ului adevărat.

Astfel, dacă vorbim despre un condiment greu de cultivat, wasabi-ul este unul dintre exemplele care explică de ce produsul autentic este atât de rar întâlnit în comerț și în restaurante.

Cum îți dai seama că wasabi-ul nu este autentic

Wasabi-ul adevărat este obținut prin răzuirea rădăcinii de Wasabia japonica. În schimb, pasta pe care o întâlnim frecvent în restaurantele japoneze din Statele Unite și chiar, în multe situații, în Japonia este făcută în principal din hrean.

Diferența nu este doar una legată de ingredientul folosit, ci și de gust.

Wasabi-ul autentic are o aromă mai vegetală și o iuțeală mai delicată. Nu lasă aceeași senzație persistentă de arsură precum pasta pe bază de hrean.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care experiența celor care gustă wasabi adevărat poate fi foarte diferită de cea cu care sunt obișnuiți.

De unde provine wasabi-ul adevărat

Wasabia japonica își are originea în Japonia. Mențiuni despre această plantă apar în cărți botanice și dicționare japoneze care datează încă din anul 794.

Astăzi, planta nu mai este cultivată doar în Japonia. Wasabi-ul este produs și în alte regiuni ale lumii, printre care China, Taiwan, Noua Zeelandă, Australia și America de Nord.

Cu toate acestea, faptul că planta poate fi cultivată în mai multe zone nu schimbă problema principală: wasabi-ul autentic este mult mai dificil și mai costisitor de produs decât hreanul folosit ca înlocuitor.

Nu doar rădăcina de wasabi poate fi consumată

Deși rădăcina este partea folosită pentru prepararea condimentului, și frunzele plantei de wasabi sunt comestibile. Acestea pot fi consumate crude, în salate, pot fi murate sau chiar prăjite sub formă de chipsuri.

Prin urmare, planta de wasabi poate fi folosită în mai multe moduri, nu doar pentru pasta verde pe care o asociem cu sushi-ul.

Wasabi-ul adevărat își pierde repede aroma

Un alt motiv pentru care wasabi-ul autentic este diferit de pasta pe care o întâlnim în mod obișnuit este prospețimea.

Pentru a obține cea mai bună aromă, rădăcina trebuie răzuită chiar înainte de servire. Wasabi-ul își păstrează gustul puternic doar aproximativ 15 minute după ce a fost preparat.

Acest lucru face ca experiența consumului de wasabi proaspăt să fie foarte diferită de cea a unui produs procesat, pregătit și păstrat pentru o perioadă mai lungă.

Ce proprietăți i-au fost atribuite wasabi-ului

Wasabi-ul este cunoscut de mult timp și pentru presupusele sale proprietăți medicinale. Planta este considerată ca având efecte antimicrobiene și antiinflamatorii.

Totuși, atunci când vorbim despre wasabi, una dintre cele mai interesante caracteristici rămâne diferența dintre planta autentică și produsul pe care majoritatea consumatorilor îl întâlnesc.

Așadar, data viitoare când primești o porție de pastă verde alături de sushi, este posibil ca ceea ce pare a fi wasabi să fie, de fapt, în principal hrean, muștar și colorant alimentar.