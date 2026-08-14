Lângă România, se oferă salarii și de 8.000 de lei pe lună la cules de zmeură, plus mese și cazare, dar oamenii nu mai vor să lucreze

Sezonul de recoltare a fructelor din Serbia și din țările învecinate este marcat de o criză acută de forță de muncă FOTO: Getty Images

Sezonul de recoltare a fructelor din Serbia și din țările învecinate este marcat de o criză acută de forță de muncă. Deși veniturile culegătorilor au ajuns la niveluri record, iar angajatorii oferă cazare, masă și transport, numeroase ferme nu reușesc să găsească suficienți muncitori. În același timp, prețurile mici plătite producătorilor pentru fructe pun o presiune suplimentară pe ferme.

Sezonul de recoltare a fructelor a intrat în perioada de vârf în Serbia, iar odată cu acesta crește și presiunea asupra fermierilor. Pentru a atrage muncitori, aceștia au ajuns să ofere câteva sute de lei pe zi, cazare gratuită, trei mese și transport.

Cu toate acestea, oferta generoasă nu mai reprezintă o garanție că fructele vor fi culese la timp, potrivit Blic.

Până la 350 de lei pe zi pentru culesul prunelor în Bosnia

Diferențele dintre cererea și oferta de forță de muncă sunt evidente în regiunea Semberija din Bosnia și Herțegovina, unde proprietarii de livezi oferă pentru culesul prunelor până la 130 de mărci convertibile, adică aproximativ 348 de lei pe zi.

Programul de lucru este de opt ore, iar angajatorii asigură transportul, micul dejun, cafea cu înghețată sau pepene la prânz, prăjituri și o masă consistentă la finalul zilei.

„În ciuda diurnelor care ajung la 130 de mărci, ne chinuim să găsim culegători și oameni care să strângă fructele. Cert este că oamenii nu vor să facă această muncă”, explică Savo Bakajlić, președintele Asociației agricultorilor din satele Semberija și Majevica.

Un muncitor experimentat poate culege în opt ore chiar și peste jumătate de tonă de prune. Problema este că, deși recolta este bună, prețul de achiziție este foarte scăzut: între 0,45 și 0,60 de mărci convertibile pe kilogram, echivalentul a aproximativ 1,20–1,60 lei/kg.

În plus, seceta și temperaturile ridicate accelerează coacerea fructelor și favorizează căderea prematură a acestora.

În regiunea Šumadija din Serbia, veniturile sunt mult mai mici. În localitatea Čumić, în apropiere de Kragujevac, un culegător de prune primește aproximativ 3.000 de dinari, adică 134 de lei pe zi, cu cazare și hrană asigurate.

Producătorul Goran Mijailović spune că recolta din acest an este cu aproximativ o treime mai mică decât cea de anul trecut, din cauza înghețului târziu și a vremii nefavorabile.

Recolta mai slabă reduce, paradoxal, și presiunea asupra fermierilor de a găsi muncitori. Multe gospodării reușesc să-și acopere necesarul de forță de muncă apelând la membri ai familiei, prieteni și vecini.

Zmeura și afinele, cele mai profitabile pentru culegători

Cea mai mare competiție pentru forța de muncă se dă în plantațiile de fructe de pădure.

În zonele din Serbia cunoscute pentru producția de zmeură, precum Arilje, Ivanjica și Guča, diurnele variază între 4.500 și 7.000 de dinari, adică aproximativ 200–313 lei pe zi. Unii culegători cer chiar și 8.000 de dinari, echivalentul a circa 357 de lei pe zi.

Cu trei mese și cazare asigurate, un muncitor harnic poate ajunge, după 30 de zile de cules, la un venit de până la 180.000 de dinari, adică aproximativ 8.000 de lei.

Și la afine veniturile sunt consistente. În plantațiile din Srem, inclusiv în zona Erdevik, diurnele ajung la 3.500–6.000 de dinari, respectiv aproximativ 156–268 de lei pe zi.

Dar banii vin cu un preț fizic ridicat.

Ziua de lucru durează între 10 și 12 ore, iar culegătorii petrec perioade lungi aplecați, cu corpul poziționat la doar 20–60 de centimetri deasupra solului. Poziția provoacă dureri de spate, în timp ce temperaturile ridicate și expunerea directă la soare transformă munca într-una extrem de solicitantă.

Gojko Radibratović, cultivator de zmeură din apropierea orașului Ivanjica, spune că este tot mai greu să convingă oamenii să lucreze pe câmp.

„Oamenii nu vor pur și simplu să lucreze toată ziua pe câmp. Ne interesăm, publicăm anunțuri. Pe lângă diurnă, oferim cazare și hrană, au două pauze mai lungi și oferim și o zi liberă celor care doresc”, afirmă acesta.

Pomicultorii renunță la plata pe zi și trec la plata pe kilogram

Lipsa de productivitate a unor culegători îi determină pe tot mai mulți pomicultori din vestul Serbiei să renunțe la plata fixă pe zi.

În schimb, muncitorii sunt plătiți în funcție de cantitatea de fructe culeasă.

„Anul acesta vom plăti între 100 și 120 de dinari pentru kilogramul de zmeură cules. Nu va exista o diurnă fixă, pentru că nu pot să-i plătesc la fel pe cel care a cules astăzi 40 de kilograme și pe cel care a cules 80”, explică proprietarul unei plantații de zmeură din Arilje.

În lei, tariful înseamnă aproximativ 4,50–5,35 lei pentru fiecare kilogram de zmeură cules.

Pentru muncitori, sistemul înseamnă că venitul depinde direct de experiență și de viteza de lucru.

Biljana Gnjatović, aflată la al treilea sezon de recoltare, spune că primește aproximativ 100 de dinari, adică 4,50 lei, pentru fiecare kilogram, dar că este nevoie de un ritm susținut pentru a obține un venit bun.

„Este o muncă grea, iar câștigul nu este foarte mare. Trebuie să culegi cel puțin 70–80 de kilograme pe zi pentru a câștiga ceva mai mult. Nu este ușor”, spune ea.

La un tarif de 100 de dinari pe kilogram, 70–80 de kilograme de zmeură înseamnă un venit brut de aproximativ 313–357 de lei pe zi.

Femeia spune că în primul an avea dureri la degete și la spate, lucra mai lent și nu reușea să facă diferența între fructele coapte și cele necoapte. Cu timpul, însă, a căpătat experiență și a devenit mai rapidă.

Cine îi înlocuiește pe muncitorii sârbi

Structura forței de muncă din agricultura sârbă s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

Tinerii sârbi preferă tot mai mult joburile sezoniere din HoReCa și comerț, în timp ce muncitorii mai în vârstă, care reprezentau odată baza forței de muncă din agricultură, suportă tot mai greu munca în condiții de temperaturi ridicate.

În locul lor vin elevi și studenți aflați în vacanță, dar și muncitori străini.

Producătorii mari apelează tot mai des la angajați din Nepal, India, Turcia și Bangladesh, care au devenit o prezență obișnuită în plantațiile sârbești.

Serbia a introdus un sistem electronic pentru muncitorii sezonieri

Autoritățile sârbe au încercat să reglementeze sectorul prin introducerea, în 2019, a unui portal electronic pentru înregistrarea muncitorilor sezonieri din agricultură.

Angajatorii trebuie să declare muncitorii, iar aceștia beneficiază astfel de asigurare de sănătate în cazul unui accident de muncă și acumulează contribuții pentru pensie pentru fiecare zi lucrată.

Durata muncii sezoniere este limitată prin lege la maximum 120 de zile pe an pentru fiecare muncitor.

Sistemul are și un avantaj pentru persoanele fără loc de muncă sau pentru beneficiarii unor forme de sprijin social. Cei înscriși în evidențele Serviciului Național de Ocupare a Forței de Muncă, precum și beneficiarii de ajutoare sociale sau alocații pentru copii, nu își pierd drepturile și veniturile ca urmare a angajării temporare.

Forța de muncă se scumpește, dar pomicultorii câștigă tot mai puțin

Situația din Serbia scoate în evidență o problemă cu care se confruntă tot mai multe zone agricole din regiune: munca sezonieră devine mai scumpă tocmai în momentul în care producătorii au cele mai mari dificultăți în a obține prețuri bune pentru fructe.

Pentru culegători, veniturile pot ajunge la câteva sute de lei pe zi, iar în cazul unui sezon complet de zmeură pot depăși 8.000 de lei pe lună. Pentru fermieri, însă, costurile cu forța de muncă se adaugă peste prețurile mici de achiziție și peste riscurile provocate de secetă, caniculă și fenomenele meteo extreme.

Rezultatul este o ecuație tot mai greu de rezolvat: muncitorii cer mai mult pentru o muncă dificilă, în timp ce pomicultorii au tot mai puțin spațiu pentru a suporta aceste costuri.

În aceste condiții, lipsa forței de muncă nu mai este doar o problemă sezonieră, ci devine una dintre principalele vulnerabilități ale agriculturii din regiune.