România ar putea accesa 97% din banii din PNRR. Pîslaru: „La venirea acestui Guvern, scenariul era neverosimil”

Ministrul a anunțat că România va depune vineri cererea de plată numărul 5 PNRR. Foto: Guvernul României

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat vineri că România ar putea ajunge la 97,22% din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dacă va adopta reformele rămase. „La venirea acestui Guvern, acest scenariu era unul neverosimil”, a adăugat oficialul.

„Este foarte important de înţeles că România, dacă ar reuşi să adopte aceste reforme, ar putea să ajungă la 97,22% din PNRR. La venirea acestui Guvern, în iunie anul trecut, acest scenariu era unul neverosimil. Suntem într-un scenariu de lucru în care putem ajunge la 97,22% din PNRR”, a afirmat Pîslaru, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Ministrul a anunțat că România va depune vineri cererea de plată numărul 5 PNRR, în valoare de 2,84 miliarde de euro, care cuprinde 75 de ţinte şi jaloane, dintre care 21 de reforme şi 54 de investiţii.



După depunerea cererii de plată numărul 5, absorbţia pe componenta de granturi ar urma să ajungă la 78%.



„Acesta cred că este, dacă vreţi, un mesaj important din partea mea, a echipei de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, din partea Guvernului: cu un pic de responsabilitate politică şi societală, România poate să fie nu doar călduţă, călâie pe performanţa din PNRR, poate să fie un caz de manual prin care a redresat un program de absorbţie”, a spus ministrul.



În ceea ce priveşte calendarul următoarei perioade, Pîslaru a precizat că cererea de plată numărul 5 este depusă vineri, iar o decizie preliminară a Comisiei Europene este estimată în aproximativ două luni.



„Aş vrea să vă prezint un pic calendarul pe perioada care urmează. Deci, azi depunem cererea de plată. În mod evident, aceasta va necesita o perioadă pe care o estimăm de circa două luni de zile pentru o decizie preliminară a Comisiei şi apoi, în mod evident, decizia Consiliului. Ne uităm, deci, la încasarea efectivă a sumei în acest an, ceea ce este foarte important pentru Ministerul de Finanţe. Cererea de plată 6, conform ghidului Comisiei Europene, se depune undeva la sfârşitul lunii septembrie. 30 septembrie este data de lucru pe care operăm”, a explicat Pîslaru.



El a adăugat că pregătirea cererii de plată numărul 6 a început deja, în paralel cu finalizarea celei de-a cincea cereri.



„Vreau doar să vă confirm faptul că am început să strângem deja dovezile pentru a pregăti cererea de plată 6, în paralel cu ce am lucrat pe cererea de plată 5. Mi se pare important să ştiţi că nu lăsăm pe ultima sută de metri aceste lucruri. De altfel, un lucru care e foarte important pe cererea de plată 5 şi care ne face să avem această încredere că putem să depunem: astăzi am primit sumarul de audit de la Autoritatea de Audit pe jaloanele şi ţintele din cererea de plată 5 şi este pozitiv, ceea ce ne face, de fapt, să putem depune şi să pot să-mi pun semnătura pe această depunere”, a declarat ministrul.



Pîslaru a anunţat, totodată, că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va organiza, spre finalul termenului de 31 august, o conferinţă dedicată rolului instituţiei în calitate de coordonator de reformă şi investiţii.



Potrivit acestuia, portofoliul MIPE de proiecte finanţate prin PNRR este îndeplinit în proporţie de 100%.



„Noi am avut în portofoliu 4,2 miliarde de euro, din care 1,26 asistenţă financiară nerambursabilă. Portofoliul MIPE de proiecte pe PNRR este îndeplinit în proporţie de 100%, în sensul că ne-am atins şi ne vom atinge toate ţintele şi jaloanele. Acest lucru, pentru mine personal, era un lucru important, pentru că dacă eşti coordonator naţional şi le ceri la toţi standarde ridicate, era o problemă dacă pe portofoliul pe care îl administrai chiar tu, instituţional, ar fi fost probleme”, a susţinut ministrul.



El a menţionat între proiectele din portofoliul MIPE investiţii în muzee, cultură şi programul REPower.

„Şi vă confirm şi o să vă invit să vă prezint acest portofoliu, care este absolut fascinant, e puţin cunoscut. Discutăm aici de muzee, discutăm de investiţii în toată ţara în ceea ce înseamnă zona de cultură, discutăm de REPower, într-un context important. Faptul că programul REPower, pe care l-am preluat cu o condiţie aproape imposibil de lucrat, a fost în acest moment finalizat ca jaloane şi ţinte este important”, a mai spus Dragoş Pîslaru.



Planul de Redresare şi Rezilienţă al României este finanţat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi şi 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.